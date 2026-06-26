Península de Yucatán tendrá un ‘finde’ con calor intenso; esperan temperaturas de hasta 38.3°C

Es importante aplicar protector solar con regularidad y buscar la sombra siempre que sea posible. (Foto: Cuartoscuro)

La Península de Yucatán experimentará un sábado 27 de junio con calor intenso y un cielo medio nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este ambiente cálido se sentirá en ciudades clave como Mérida, Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal. La población debe tomar precauciones ante las temperaturas elevadas.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península este sábado?

En Mérida, Yucatán, el termómetro registrará una mínima de 26.7°C y una máxima de 38.3°C. El viento soplará a 12 km/h y el cielo estará medio nublado.

Sus municipios principales también sentirán un ambiente caluroso, con rangos de 26°C a 37°C a lo largo del día. Se posiciona como el punto más caliente de la península.

Las ciudades costeras de Quintana Roo tendrán un panorama distinto. Cancún y Chetumal esperan mínimas de 25.0°C y máximas de 29.0°C.

El viento soplará a 17 km/h y la humedad será del 89%, lo que intensificará la sensación. Ambas ciudades tendrán cielo medio nublado, con menor calor que el interior de la península.

¿Habrá lluvias o tormentas en la Península de Yucatán?

Por su parte, Tulum registrará temperaturas entre 28.3°C y 36.0°C, con viento de 10 km/h. Playa del Carmen presentará un rango de 28.7°C a 35.7°C, con viento de 9 km/h.

Los municipios de Tulum y Playa del Carmen también prevén condiciones cálidas. Estas ciudades combinan calor con la brisa marina.

El cielo en toda la Península de Yucatán se mantendrá medio nublado durante el sábado. Los vientos soplarán de 9 a 17 km/h, siendo más fuertes en zonas costeras.

Aunque la probabilidad de lluvias es baja, el ambiente húmedo, especialmente en Quintana Roo, podría generar algunas lloviznas aisladas de corta duración, sin mayor impacto.

¿Cómo estará el clima en la región los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 21 de julio: Máxima de 36°C, Mínima de 26°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 22 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 27°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

Domingo 23 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 27°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

El pronóstico extendido muestra una tendencia al aumento de las temperaturas máximas en la Península de Yucatán, que alcanzarán hasta los 40°C para el domingo 23 de julio.

Las condiciones de cielo nublado o medio nublado se mantendrán, con vientos que se intensificarán ligeramente. Se espera un fin de semana de julio con mucho calor.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península?

Ante el calor intenso, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso sin sentir sed.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es clave. Se recomienda usar ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y lentes de sol para protegerse.

Es importante aplicar protector solar con regularidad y buscar la sombra siempre que sea posible. Se debe prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, ya que son más vulnerables a los golpes de calor. No dejar a nadie dentro de vehículos estacionados bajo el sol, pues las temperaturas suben rápidamente.

¿Dónde consultar información oficial del clima?

Para mantenerse informado sobre las condiciones climáticas, se aconseja consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil estatal.

Estas autoridades emiten avisos y recomendaciones de manera constante, ayudando a la población a tomar las mejores decisiones para su seguridad y bienestar. La información oficial es la fuente más confiable.

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