Ponte bloqueador: Península de Yucatán tendrá calor intenso este viernes 26 de junio

La probabilidad de lluvia es casi nula en esta ciudad y en toda la Península de Yucatán para el viernes. (Foto: Cuartoscuro)

El viernes 26 de junio, la Península de Yucatán tendrá un clima de calor intenso. Se esperan cielos despejados y temperaturas máximas de hasta 39°C en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronostica lluvias importantes. La población debe tomar precauciones ante el sol.

¿Qué temperaturas se esperan en Península de Yucatán el viernes?

En Mérida, Yucatán, las temperaturas irán de 19.7°C (mínima) a 39.0°C (máxima). Los municipios de Mérida registrarán valores actuales de 29.7°C, con rangos entre 20°C y 40°C. El cielo estará poco nuboso, con vientos de 12 km/h.

Cancún, Quintana Roo, registrará una mínima de 24.0°C y máxima de 31.0°C. Chetumal, la capital, tendrá condiciones idénticas: 24.0°C de mínima y 31.0°C de máxima. Ambas ciudades costeras disfrutarán de cielos despejados y vientos de 13 km/h. Sus temperaturas serán más suaves que las del interior de Yucatán.

¿Qué condiciones climáticas tendrá el Caribe Mexicano?

Tulum, Quintana Roo, registrará una mínima de 22.7°C y una máxima de 33.0°C. Sus municipios, incluyendo el centro, verán temperaturas actuales de 27.7°C, con rangos de 22°C a 34°C. El cielo estará despejado y el viento soplará a 11 km/h.

Playa del Carmen, Quintana Roo, registrará una mínima de 22.7°C y una máxima de 33.3°C. El cielo estará despejado. Los vientos soplarán a 9 km/h. La probabilidad de lluvia es casi nula en esta ciudad y en toda la Península de Yucatán para el viernes.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Yucatán este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 26 de junio: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

sábado 27 de junio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

domingo 28 de junio: Máxima de 39°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 11 km/h.

El calor intenso seguirá en la Península de Yucatán este fin de semana. El sábado 27 de junio será el día más cálido, con máximas de hasta 40°C. Los cielos estarán despejados a medio nublados, sin lluvias. Las temperaturas mínimas rondarán los 20°C.

¿Cómo protegerse del calor de 39°C en Yucatán?

Es crucial mantenerse hidratado. Beba mucha agua natural, incluso sin sed. Evite el sol directo entre las 11:00 y las 16:00 horas, las de mayor intensidad. Use protector solar con factor alto para proteger su piel.

Vista ropa ligera de colores claros y de manga larga. Use sombrero o gorra y lentes de sol. Si hace actividades al aire libre, hágalas en la mañana o al atardecer. Permanezca en lugares frescos y ventilados para evitar golpes de calor.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para información oficial del clima en la Península de Yucatán, consulte las plataformas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.

Ellas ofrecen reportes y alertas. La calidad del aire se mantiene buena, sin reportes de contaminación significativa en la región.

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