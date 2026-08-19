Clima en Nuevo León: Prevé calor intenso de 39 grados y cielo despejado para este jueves 20 de agosto

Así estará el clima en Nuevo León este jueves 20 de agosto.

El pronóstico del clima para Nuevo León este jueves 20 de agosto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señala un día de calor predominante en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se esperan temperaturas que alcanzarán hasta los 39.7°C en Apodaca, con cielos mayormente despejados.

Vista de Monterrey bajo cielo despejado. Fuente: Agente Clima

¿Qué temperatura hará mañana en Monterrey y sus municipios?

En la capital, Monterrey, se espera una temperatura mínima de 19.3°C y una máxima de 36.0°C. Actualmente, la ciudad registra 31.7°C, con condiciones de cielo despejado y vientos ligeros, lo que indica un día caluroso desde temprano.

San Pedro Garza García tendrá una mínima de 18.7°C y una máxima de 33.7°C. En contraste, Guadalupe alcanzará los 37.7°C como máxima, con una mínima de 20.0°C. Apodaca será la zona más calurosa, pues superará los 39.7°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en Nuevo León mañana?

La probabilidad de lluvia para este jueves es prácticamente nula en toda la Zona Metropolitana de Monterrey. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, lo que contribuye al incremento de las temperaturas en la región y a un ambiente seco.

El viento será ligero en la mayoría de las ciudades, con velocidades que rondarán los 9 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe. En Apodaca, el viento subirá ligeramente y llegará a los 13 km/h, sin generar alivio significativo del calor.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 20 de agosto: Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Parcialmente nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 22 de agosto: Máxima de 36°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es de un clima similar, con temperaturas máximas que se mantendrán alrededor de los 36°C y mínimas cercanas a los 19°C. Se observa un aumento gradual de la nubosidad hacia el sábado.

Fuente: CONAGUA.

¿Cómo protegerse del calor de casi 40°C en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada y beber mucha agua constantemente. Es crucial evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas preventivas importantes para cuidar la piel. Proteger a niños pequeños y adultos mayores es fundamental, ya que son los más vulnerables a los efectos del calor extremo.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial y la calidad del aire?

Para consultar el pronóstico oficial y la calidad del aire, se sugiere visitar el sitio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este organismo monitorea fenómenos como el monzón mexicano y las ondas tropicales que afectan el territorio nacional.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.