Mercado Pago apuesta por las pymes en crecimiento con Cuenta Negocio

A medida que una pequeña y mediana empresa (pyme) aumenta su operación, también cambian sus necesidades financieras. El manejo de liquidez, el acceso a capital y la administración de recursos adquieren mayor relevancia, particularmente para negocios que pasan de una operación pequeña a una estructura más compleja.

En este escenario, Mercado Pago lanzó Cuenta Negocio, una cuenta dirigida a pymes que concentra servicios financieros y herramientas de gestión dentro de su plataforma.

El lanzamiento ocurre en un mercado donde las empresas pequeñas enfrentan el reto de acceder a financiamiento y, al mismo tiempo, profesionalizar procesos administrativos que pueden volverse más complejos conforme crece el volumen de sus operaciones.

Cortesía cliente.

“Las pymes en crecimiento enfrentan nuevos retos en la gestión de su operación, desde administrar sus recursos hasta mantener la liquidez y contar con herramientas para tomar decisiones”, señaló Enrique Horcasitas, Director SR de Pymes de Mercado Pago México.

La cuenta incorpora servicios relacionados con cobros, financiamiento y administración. Entre las herramientas disponibles se encuentran la gestión de inventarios, facturación y seguimiento del desempeño del negocio, además de opciones para administrar los recursos obtenidos mediante las operaciones de venta.

El financiamiento es uno de los puntos centrales de esta estrategia. Mercado Pago reporta haber otorgado más de 2.5 millones de créditos a más de 400 mil pymes en México, un indicador de la creciente participación de las plataformas digitales en el financiamiento de negocios.

De acuerdo con la compañía, más de 1 millón de pymes utilizan actualmente su ecosistema junto con Mercado Libre en México.

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La evolución de este segmento también refleja un cambio en la relación entre las empresas y los servicios financieros. Para las pymes, la digitalización no se limita a aceptar pagos: también comienza a involucrar procesos como facturación, control de inventarios, administración de liquidez y acceso a capital.

Cuenta Negocio está dirigida a personas morales y personas físicas con actividad empresarial que registren una facturación a partir de 100 mil pesos mensuales y cuenten con un perfil de negocio en Mercado Pago.

Con esta oferta, la compañía se suma a una tendencia más amplia del sector financiero: integrar en una misma plataforma servicios que tradicionalmente se encontraban separados y utilizar la información generada por la actividad de los negocios para ampliar las alternativas disponibles para las empresas en crecimiento.