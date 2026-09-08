Elevan gasto en salud a 1.1 billones de pesos para 2027; busca garantizar abasto de medicamentos

Con el presupuesto en salud se busca garantizar el abasto de medicamentos.

El gobierno federal propuso destinar 1.1 billones de pesos al sector salud en 2027, un incremento de 10.9 por ciento respecto a los recursos aprobados para este año, con el objetivo de ampliar la infraestructura médica y garantizar el abasto de medicamentos.

De acuerdo con Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, el objetivo es avanzar hacia una mayor integración de los servicios públicos de salud, mediante una estrategia que contempla la expansión de unidades médicas y una atención más cercana a la población.

“En salud, se destinarán 1.1 billones de pesos, 10.9 por ciento más que en 2026 para seguir fortaleciendo su infraestructura y garantizar el abasto de medicamentos”, afirmó Édgar Amador.

Presupuesto para Salud Casa por Casa

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) detalla que el gobierno mantendrá el programa Salud Casa por Casa, al cual le pretende destinar 342 millones 180 mil 833 pesos para continuar con la atención a adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para acudir a una unidad médica.

“También se continuará acercando la atención a adultos mayores y personas con discapacidad que tienen dificultades para acudir a una unidad médica a través de Salud Casa por Casa, que ya ha realizado más de 23 millones de visitas con un enfoque en la prevención y la atención oportuna”, señaló el funcionario federal.

Asimismo, el PPEF detalla que para la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, se destinarán 8 mil 278 millones de pesos.

¿Qué es el servicio universal de salud?

Amador Zamora destacó que en 2027 comenzará una nueva etapa del sistema público con el denominado servicio universal de salud, cuyo objetivo será integrar de mejor manera los servicios y facilitar el acceso de las familias a la atención médica.

“De igual manera, en 2027 avanzaremos en el servicio universal de salud, una nueva etapa en el sistema público de salud que busca integrar mejor los servicios y facilitar la atención de las familias”, sostuvo el titular de Hacienda.

Como parte de esta estrategia, el gobierno prevé implementar más de 123 mil consultorios en los 24 estados adheridos al IMSS Bienestar, una expansión que busca ampliar la capacidad de atención dentro del sistema público.

El PEF 2027 contempla recursos para el IMSS Bienestar. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

La inversión se suma a la infraestructura desarrollada durante los últimos dos años. De acuerdo con Hacienda, en ese periodo se han creado 32 nuevos hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios.

“Para ello, en lo que resta el año, se implementarán más de 123 mil consultorios en los 24 estados adheridos al IMSS Bienestar. Este esfuerzo se suma a la expansión de infraestructura de salud de los últimos dos años donde se han creado 32 nuevos hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios”, afirmó.