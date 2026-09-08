‘Tijeretazo’ presupuestal en 2027 a Energía; Sener y CFE encabezan recortes

La Secretaría de Energía (Sener) y las Empresas Públicas del Estado enfrentarán recortes presupuestales de hasta doble dígito el próximo año, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El mayor recorte presupuestal lo recibió la dependencia que lidera Luz Elena González, ya que la Secretaría de Energía (Sener) recibiría un presupuesto de 85 mil 634 millones de pesos para el próximo año, lo que representaría un ‘tijerazo’ anual de 69 por ciento en términos reales.

En términos monetarios, la dependencia encargada de administrar el destino del sistema energético nacional recibiría 181.8 mil millones de pesos menos que el año anterior.

Sin embargo, es importante señalar que del presupuesto de 267 mil 439 millones de pesos que fueron aprobados para Sener durante 2026, el 98.5 por ciento (263.4 mil millones de pesos), se usó para apoyar financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por lo tanto, el próximo año la Sener sólo recibiría alrededor de 81 mil millones de pesos para apoyar financieramente a Pemex mediante el programa “Articulación de la Política de Hidrocarburos”.

“Esto implica un fortalecimiento de la situación fiscal de la entidad, para mitigar su dependencia del Gobierno Federal, al tiempo que se fortalecen las medidas para lograr el equilibrio financiero de la empresa (Pemex), mediante el avance en la reducción de su deuda”, señaló Hacienda.

Recorte a Empresas Públicas del Estado

Respecto a las Empresas Públicas del Estado, el principal recorte se observó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que el Paquete Económico 2027 propuso un presupuesto de 523 mil 747 millones de pesos para la empresa que encabeza Emilia Calleja Alor, lo que representaría una disminución anual de 8.5 por ciento en términos reales.

En términos absolutos, la empresa eléctrica recibiría una disminución de 30.8 mil millones de pesos respecto a 2026.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), se propuso un presupuesto de 527 mil 121 millones de pesos para 2027, lo que se traduciría en un recorte anual de 1.3 por ciento en términos reales.

Aunque la cifra propuesta para el próximo año fue 9.7 mil millones de pesos superior a la observada en 2026, el incremento no fue suficiente para compensar el efecto de la inflación, por lo que, en términos reales, representa una disminución respecto al año previo.