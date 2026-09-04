CFE consigue 20 mil mdp: ¿En qué gastará el dinero y qué proyectos eléctricos financiará?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo financiamiento por 20 mil millones de pesos mediante la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) en el mercado local, recursos que serán utilizados para fortalecer su estructura financiera y desarrollar infraestructura eléctrica de largo plazo.

La operación se realizó mediante tres tramos con diferentes plazos y tasas de interés y, de acuerdo con la empresa eléctrica, se convirtió en la emisión de mayor volumen colocado y demandado en su historia en el mercado local.

¿Para qué utilizará la CFE el financiamiento?

De los recursos obtenidos, 10 mil millones de pesos serán utilizados para financiar o refinanciar, total o parcialmente, un portafolio de proyectos de inversión de largo plazo, entre los que se encuentran centrales fotovoltaicas, hidroeléctricas y ciclos combinados.

Los otros 10 mil millones de pesos serán destinados a refinanciar CEBURES y créditos de corto plazo con vencimientos previstos para el cuarto trimestre de 2026, por lo que esta parte de la operación no representa deuda adicional para la CFE.

La emisión estuvo dividida en tres instrumentos. El primero, denominado CFE 26X, ascendió a 5 mil millones de pesos, con un plazo de tres años y una tasa equivalente a la TIIE de Fondeo más 48 puntos base, además de contar con una etiqueta sustentable.

El segundo tramo, CFE 26-2X, fue por 5 mil 550 millones de pesos, con un plazo de 10 años y una tasa de 10.36 por ciento, equivalente al M Bono 2036 más 110 puntos base, también con etiqueta sustentable.

Finalmente, el instrumento CFE 26U alcanzó 9 mil 450 millones de pesos, con un plazo de 40 años, pagos lineales de capital y una tasa real de 6.07 por ciento, equivalente al Udibono 2043 más 130 puntos base.

La empresa destacó que este último instrumento representa una innovación en su estrategia financiera, ya que su plazo de 40 años permitirá alinear los pagos de la deuda con la vida útil de la infraestructura eléctrica que se financie, así como reducir la concentración de vencimientos y mejorar la gestión de riesgos.

La colocación registró una demanda de 43 mil 974 millones de pesos, equivalente a 2.2 veces el monto emitido. En la operación participaron Afores, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y banca de desarrollo.

Asimismo, la emisión obtuvo la máxima calificación crediticia en escala nacional, AAA, por parte de Fitch Ratings, Moody’s Local México y S&P Global Ratings, mientras que Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank participaron como bancos colocadores.

Según la CFE, los recursos destinados a inversión permitirán robustecer la infraestructura eléctrica para atender la creciente demanda de energía y garantizar el suministro a hogares, comercios e industrias durante las próximas décadas