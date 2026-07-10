Banobras prepara bolsa de 80 mil mdp para impulsar proyectos de energía renovable en México

Las autoridades financieras mexicanas analizan la posibilidad de crear un paquete global de financiamiento para proyectos de energía renovable que podría contar con el respaldo de más de 4 mil millones de dólares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó el director de la institución.

El gobierno planea convocar nuevas licitaciones para que empresas privadas se asocien con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en proyectos de energía renovable y almacenamiento, tras el interés que inversionistas globales mostraron en la primera licitación de este tipo organizada por la administración, dijo Jorge Mendoza, director general de Banobras.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banobras analizan opciones como la creación de un vehículo financiero para respaldar múltiples proyectos, señaló Mendoza. Agregó que el gobierno mantiene conversaciones con inversionistas institucionales, fondos de pensiones mexicanos y bancos para estructurar el esquema de financiamiento.

Mendoza afirmó que espera concretar la mayor parte del financiamiento durante los próximos 12 meses y que una parte importante quede cerrada antes de diciembre de este año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aceleró el impulso a los proyectos de infraestructura del país. Sin embargo, algunos planes avanzan con lentitud y aún no existe una cartera sólida de proyectos en ejecución.

Mendoza indicó que el gobierno anunciará durante los próximos seis meses nuevos proyectos de generación eléctrica, petróleo, carreteras y puertos, impulsados mediante esquemas de inversión público-privada.

“Todo aquello en lo que trabajamos durante el último año y medio comenzará a ponerse en marcha ahora”, dijo Mendoza en una entrevista desde la sede de Banobras, en Ciudad de México. “Necesitamos asegurarnos de que quienes ganen o se asocien con el gobierno tengan la capacidad financiera para ejecutar esos proyectos”.

Los inversionistas incrementaron sus apuestas por el sector eléctrico mexicano después de que el gobierno aclaró este año las reglas para la inversión. Sheinbaum impulsó una mayor apertura al capital privado en generación eléctrica, en contraste con la política de la administración anterior.

Banobras podrá aportar hasta 80 mil millones de pesos, equivalentes a unos 4 mil 600 millones de dólares, ya sea de forma directa a los proyectos o mediante el vehículo financiero que permanece en evaluación, explicó Mendoza. Esos recursos respaldarían cerca de tres decenas de proyectos adjudicados el mes pasado a 18 empresas, la mayoría relacionadas con energía solar.

Mendoza señaló que un vehículo de financiamiento conjunto reduciría costos y agilizaría los procesos de evaluación, al aprovechar el análisis que previamente realizó el gobierno. El esquema combinaría recursos públicos con financiamiento de bancos e inversionistas institucionales.

El grupo también evalúa ofrecer financiamiento con tasas más competitivas a empresas que adquieran maquinaria, equipos o componentes fabricados en México, con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro nacionales.

Mendoza agregó que Banobras trabaja junto con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en 18 proyectos carreteros con un valor cercano a 212 mil millones de pesos. Espera adjudicar 13 de ellos antes de que termine el año y los restantes durante el primer semestre de 2027.

El país registra un mayor interés por proyectos desarrollados mediante esquemas público-privados que por iniciativas energéticas totalmente privadas, señaló.

“Los participantes privados ven estas asociaciones como una forma de mitigar riesgos regulatorios y judiciales al trabajar junto con el gobierno”, afirmó.

Mendoza sostuvo que los grandes fondos internacionales dejan atrás la incertidumbre derivada de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y de los riesgos geopolíticos que afectaron las inversiones. Tras varios años con escasez de proyectos durante la administración anterior, la nueva apertura al capital privado vuelve a atraer a grandes inversionistas.

“Quieren aprovechar la oportunidad de invertir ahora, antes de que desaparezcan los riesgos”, dijo Mendoza. “Estoy convencido de que México terminará en una posición mucho mejor que muchos otros países en materia de comercio con Estados Unidos, integración regional y competitividad. Cuando los riesgos desaparezcan, habrá muchos más participantes interesados en México y se perderá la ventaja de haber llegado primero”.