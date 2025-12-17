A la velocidad de la luz: Sener aprueba en ‘fast track’ 20 proyectos privados de energías renovables

La Sener detalló que 15 de los proyectos aprobados se van a llevar a cabo en 11 estados.

Luz Elena González, secretaria de Energía, informó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que aprobaron 20 proyectos propuestos por participantes privados para invertir en proyectos de energías renovables.

En total, se espera que los privados inviertan 4 mil 752 millones de dólares, lo que sumará 3 mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento.

De manera detallada, la titular de energía especificó que 15 de los proyectos aprobados se van a realizar en 11 estados de la República (Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro), de los cuales 15 son de energía fotovoltaica (2 mil 471 MW) y cinco son de energía eólica (849 MW).

Apenas el pasado 20 de octubre, la Sener lanzó una convocatoria para que los privados pudieran invertir hasta 7 mil 140 millones de dólares en centrales de generación eléctrica de energías renovables en zonas críticas del país.

Por lo tanto, las inversiones privadas aprobadas se quedaron por debajo de lo esperado inicialmente por Sener; sin embargo, habrá una segunda convocatoria para incluir más proyectos.

“Por instrucciones de la presidenta estaríamos sacando una segunda convocatoria a finales de enero porque consideramos que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con las posibilidades de inversión privada donde todos ganemos”, dijo Luz Elena González.

La convocatoria ofreció inicialmente casi 6 mil MW en tecnología solar y eólica en seis regiones donde se requiere reforzar infraestructura eléctrica para viabilizar nuevas inversiones.

¿Cuántos proyectos recibió la Sener?

La titular de Energía reportó que se recibieron alrededor de 98 proyectos y que el nuevo mecanismo operó con una ventanilla única para concentrar trámites.

En cuanto al calendario, Luz Elena González señaló que 19 por ciento de los proyectos entrará en vigor entre 2026 y 2027, 78 por ciento operará en 2028 y el 3 por ciento restante lo hará en 2029, al considerar que la construcción de plantas suele tomar entre dos y casi tres años.

La dependencia dará seguimiento puntual para asegurar que los permisos se conviertan en inversión y no queden “en papel”.

¿Qué inversiones tendrá la CFE?

Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se invertirán 7 mil 780 millones de dólares en diversos proyectos de generación y transmisión eléctrica.

En primer lugar, se invertirán 4 mil 328.3 millones de dólares en proyectos de energía firme, es decir, en ciclos combinados, en los que resaltan cinco proyectos (Francisco Pérez Ríos Tula II, Salamanca II, Altamira, Mazatlán y Los Cabos).

Adicionalmente, se invertirán 710 millones de dólares para iniciar la tercera fase de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco y 826.2 millones de dólares en la construcción de dos proyectos fotovoltaicos (Carbón II y Río Escondido en Coahuila).

Finalmente, se invertirán mil 916 millones de dólares en 66 proyectos que buscan fortalecer la red de transmisión del país.