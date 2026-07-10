Nu recibe autorización para operar como banco en México: ¿Qué mensaje mandó a sus usuarios?

Nu destacó que ya tiene más de 15 millones de clientes en apenas sus primeros siete años de vida em nuestro país.

Nu México ya recibió la autorización para operar como banco en el país tras la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con esto, el universo de instituciones bancarias se amplía a 54 y refuerza la presencia de la banca con operaciones 100 por ciento digitales.

“La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero. México es un mercado clave”, afirmó David Vélez, fundador y CEO Global de Nubank.

Apenas esta semana, el ejecutivo se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La mandataria detalló que la plataforma financiera de origen brasileño hará una inversión estimada de 4 mil 200 millones de dólares.

Nu México sostuvo que en siete años consiguió un logro que antes tomaba décadas: Presencia en 98 por ciento de los municipios de nuestro país, con 78 por ciento de sus usuarios viviendo fuera de las grandes ciudades, y crédito a 54 por ciento de sus clientes.

“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de Sofipo a banco es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en Nu. Y estamos listos para seguir construyendo con ellos la experiencia financiera que se merecen”, agregó Armando Herrera, CEO de Nu México.

¿Cuántos clientes tiene Nu en México?

Inició su estrategia de expansión internacional con su entrada al mercado mexicano en 2019. La filial de la compañía ya es el tercer emisor de tarjetas de crédito.

En términos financieros, para el primer trimestre de 2026, Nu México alcanzó el punto de equilibrio, mejorando su índice de eficiencia en 78 puntos porcentuales y superando los 5.9 mil millones de dólares en depósitos.

Nu México tiene 15 millones de clientes, con quienes “mantendrá una comunicación oportuna y clara sobre los siguientes pasos con sus clientes, cuya experiencia permanece hoy sin cambios, y les recordará que sus canales de soporte están disponibles 24/7 a través de la app”.

De acuerdo con la regulación vigente, Nu México cuenta con 30 días naturales para completar su transformación a banco.

¿Qué ventajas tiene Nu ahora que ya podrá operar como banco?

El avance de las fintechs hacia el sistema bancario regulado de México podría intensificar la competencia en un mercado dominado durante años por un reducido grupo de grandes bancos.

Analistas sostienen que convertirse en banco permitirá a Nubank acceder a una fuente de financiamiento más estable y de menor costo mediante depósitos, lo que reducirá su dependencia del financiamiento mayorista.

Una licencia bancaria también permitirá a la empresa competir más directamente por los depósitos de nómina y por convertirse en la principal entidad financiera de sus clientes.

Con información de Bloomberg