Registro de celulares en México: ¿Qué pasará con las apps de bancos si no cumples?

A una semana de que termine el plazo para que los mexicanos registren su línea telefónica con su Clave Única de Registro de Población (CURP), la banca que opera en el país ha intensificado sus advertencias respecto a las limitantes que pueden enfrentar los mexicanos al usar la banca móvil.

La Asociación de Bancos de México (ABM) expuso que registrar la línea celular es una forma sencilla de mantener activa y segura la experiencia digital de los usuarios de la banca móvil, ya que está vinculada a funciones como consultar saldos, realizar transferencias, entre otros aspectos.

“Tu línea celular es la llave para validar tu identidad y mantener activa tu banca digital. Sin ella, no puedes acceder a tu aplicación bancaria. Por eso, mantener registrada tu línea ayuda a proteger tu acceso y seguir usando la app con normalidad”, expuso vía redes sociales.

Se estima que más de 80 millones de números celulares todavía están pendientes de vinculación sin que las autoridades hayan hecho público alguna prórroga para este proceso que termina el próximo 30 de junio. Por eso, la banca ha insistido en la importancia de cumplir con esta disposición.

¿Cómo se podrán utilizar las apps bancarias sin el registro?

Mauricio Pallares, director de comunicación de BBVA México, explicó que las personas que decidan no acatar dicha disposición oficial sí podrán utilizar la app del banco, pero solo a través de conexión WiFi, porque los datos móviles estarán bloqueados al igual que su línea a partir del 1 de julio.

“Lo mismo pasará con todas las aplicaciones que utilizan datos en la calle. También hay procesos que requieren de SMS o de llamadas telefónicas para hacerse, como procesos de registro de la aplicación. En nuestro caso, todas las transacciones se hacen dentro de la app, entonces si tengo WiFi puede operar sin problema”, detalló.

Bancos aceleran avisos

En Banorte también han avisado a sus usuarios. Subrayó que se necesita de la línea celular para seguir operando al 100 por ciento en la versión de la app móvil. “Tu celular es indispensable para identificarte cada que das de alta, asignas o cambias contraseñas y más de múltiples servicios que utilizas todos los días”.

Openbank también alertó a sus usuarios. Señaló que el número telefónico también sirve para validar operaciones, proteger las cuentas y recuperar el acceso a servicios digitales desde la app y en la versión web.

“Si tu línea se suspende por falta de registro, algunas operaciones podrían no estar disponibles temporalmente. Tu dinero seguirá seguro”, resaltó.

Además de advertir riesgos de no registrar líneas, HSBC hizo un llamado para evitar fraudes en este proceso de vincular la línea telefónica. Señaló que hay delincuentes que se hacen pasar por trabajadores del banco y solicitan códigos para acceder, con engaños, a la cuenta de los usuarios.

“No compartas información. Cuelga y verifica por canales oficiales”, indicó.

Condusef, sin campo de acción

Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), previó que muchos mexicanos evitarán el registro de su línea telefónica como lo marca la regulación con plazo máximo hasta el 30 de junio, pese a que esto los podría limitar de usar la banca móvil.

Dijo que al ser un tema de Ley, las facultades de la Condusef para amparar a los mexicanos de no acceder a su aplicación bancaria es muy limitada, por lo que lo mejor es hacer el registro de las líneas telefónicas antes del plazo referido.