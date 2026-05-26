Registro de líneas móviles es ‘funado’ por Carlos Slim: ‘Es demasiado corto el tiempo’ para hacerlo

Slim dijo que solo 19% de los usuarios de Telcel han registro sus líneas móviles.

El Gobierno de México deben replantear el Registro de Telefonía Móvil debido a que el tiempo establecido para su implementación fue insuficiente y el proceso avanza con lentitud, afirmó el ingeniero Carlos Slim este martes 26 de mayo.

El presidente honorario de América Móvil, operadora de Telcel, consideró que el mecanismo planteado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfrenta complicaciones operativas.

“Lo del registro es algo muy complicado, primero estaba creciendo muy fácil en el pospago, pero es demasiado corto el tiempo. Ahorita ya está avanzando demasiado lento”, señaló Carlos Slim durante su conferencia anual.

El empresario explicó que la principal dificultad se encuentra en el mercado de prepago (recargas telefónicas), segmento que, según datos de la CRT, es cercano al 80 por ciento de las líneas activas México y donde, dijo, el registro de usuarios presenta mayores retos

“Yo creo que nosotros vamos bien, pero nada más en el pospago. En el prepago es donde vamos lentos y deberían darle una ‘reestudiatita’ para que sea más eficaz, para conveniencia del cliente, de la autoridad y de las empresas”, consideró el ingeniero.

¿Qué telefónica va más avanzada en el registro de líneas móviles?

De acuerdo con el último dato proporcionado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hasta el 19 de mayo de 2026, se habían registrado 49 millones 541 mil 262 líneas, por lo que faltarían de registrar aproximadamente 95.2 millones de líneas móviles.

Además, según los últimos reportes, AT&T tiene un progreso de 29 por ciento y Bait el 28 por ciento, mientras que Telcel apenas alcanza 19 por ciento y Movistar 16 por ciento, colocando a la empresa de Carlos Slim como una de las que menor número de usuarios ha registrado.

¿Por qué expertos piden deshacerse de registro de líneas móviles?

¿Por qué expertos critican el registro obligatorio de líneas móviles?

Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), apuntó que durante el primer trimestre de 2026 ya se observó una desaceleración en la incorporación de nuevos usuarios.

El también expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) criticó el diseño actual del mecanismo al considerar que presenta fallas estructurales.

“Yo tiraría el registro a la basura. Tiene demasiados huecos para convertirse en un mecanismo eficiente y al mismo tiempo está afectando al ecosistema de telecomunicaciones móviles”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos de la industria es que el modelo no contempla datos biométricos para validar la identidad de los usuarios. Actualmente, explicó, las altas remotas únicamente requieren una selfie o fotografía, mientras que los registros presenciales se limitan a presentar una identificación oficial y la CURP.

“En el momento en que esto se convierte en una decisión política y no de política pública técnica, estamos abriendo un boquete a la seguridad”, añadió.

Los operadores también advierten impactos económicos relevantes, particularmente para los Operadores Móviles Virtuales (OMV), cuyo modelo de negocio depende de procesos ágiles de contratación y de clientes de prepago con alta rotación.

El registro obligatorio de líneas móviles representará un costo superior a los 4 mil millones de pesos para las telefónicas, debido al desarrollo sistemas de autenticación, herramientas de consulta y mecanismos para almacenar de manera segura la información asociada a más de 160 millones de líneas móviles.