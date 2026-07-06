Sheinbaum anuncia inversión de Nubank por 4,200 millones de dólares para el periodo 2026-2030

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes una inversión de cuatro mil 200 millones de dólares por parte de Nubank (Nu) en México para el periodo 2026-2030, tras reunirse en Palacio Nacional con el fundador y director ejecutivo de la empresa, David Vélez Osorno.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que sostuvo un encuentro con el empresario colombiano y su equipo, quienes le dieron a conocer el plan de inversión para fortalecer las operaciones de la firma en el país.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país”, escribió Sheinbaum.

La inversión estará destinada a ampliar la presencia de la institución financiera digital en México, fortalecer su infraestructura tecnológica, desarrollar nuevas soluciones digitales y expandir sus servicios para millones de usuarios.

De acuerdo con el Gobierno federal, el proyecto contribuirá al crecimiento económico, la innovación tecnológica y la inclusión financiera, además de generar condiciones para atraer nuevas inversiones en sectores como tecnología, servicios financieros y economía digital.

En la reunión también participaron, por parte de Nubank, el director general de Nu México, Armando Herrera Reyna; la directora senior de Asuntos Corporativos, Romina Benvenuti; y el director de Políticas Públicas, Alejandro Cruz Sánchez.

México, mercado estratégico para Nubank

Nubank, conocida comercialmente en México como Nu, es una plataforma de servicios financieros digitales que opera en Brasil, México y Colombia mediante aplicaciones móviles, sin una red de sucursales tradicionales.

La empresa señaló que actualmente atiende a más de 135 millones de clientes en América Latina. Tan solo en el primer trimestre de 2026 incorporó alrededor de 4 millones de nuevos usuarios.

En Brasil, la compañía supera los 115 millones de clientes, mientras que en México ya rebasó los 15 millones de usuarios, lo que la convierte en una de las instituciones financieras con mayor crecimiento en el país. En Colombia, la plataforma se acerca a los 5 millones de clientes.

¿Quién es David Vélez Osorno?

David Vélez Osorno es un empresario colombiano y fundador de Nubank, fintech que ha transformado el acceso a productos financieros como tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y otros servicios digitales mediante una plataforma completamente en línea.

Bajo su dirección, la compañía se ha consolidado como una de las empresas de tecnología financiera más importantes de América Latina, impulsando un modelo basado en procesos digitales, análisis de datos y servicios sin sucursales físicas.