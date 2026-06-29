Capital privado e innovación: el Fondo de Fondos abre una nueva etapa para las inversiones estratégicas en México

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en México atraviesa un momento de renovado dinamismo. Según el reporte Latin America & Caribbean M&A Report FY 2025 de Mergermarket y Marsh, América Latina registró en 2025 un valor transaccional de US$114.3 mil millones —un incremento de 16% respecto al año previo—, en tanto que México se posicionó como el segundo mercado más relevante de la región con US$22.5 mil millones en operaciones, un alza de 52% frente a 2024. Estos números reflejan no solo la recuperación coyuntural, sino una transformación estructural del ecosistema de inversión mexicano, apuntalada por políticas públicas audaces y un entorno global que favorece la diversificación de cadenas de suministro.

A nivel global, la actividad de M&A creció 40% en 2025, alcanzando US$4.9 billones —el segundo valor más alto en la historia—, según Bain & Company. El 80% de los ejecutivos encuestados espera mantener o incrementar su actividad transaccional en 2026, impulsados por la disrupción tecnológica, la inteligencia artificial y la necesidad de reinventar modelos de negocio en una economía posglobalización.

En una señal inequívoca de compromiso con la innovación y el capital emprendedor, el gobierno federal anunció una inyección de 233 millones de dólares (4,000 millones de pesos) al Fondo de Fondos —la primera inyección de capital fresco en una década—, capitalizada a través de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext. Las inversiones, bajo la dirección de Liliana Reyes Castrejón, se materializarán en el segundo semestre de 2026, con enfoque en inteligencia artificial, energía limpia, salud y biotecnología.

Fundado en 2006, el Fondo de Fondos ha destinado US$1,100 millones a capital privado, energía, capital de riesgo e inversión de impacto, con casi 60% de sus inversiones concentradas en México y el sector tecnológico representando aproximadamente la mitad de su portafolio. Su modelo de apalancamiento —aporta 10% del capital y otros inversionistas completan el 90%— multiplica exponencialmente su impacto.

Perspectivas y oportunidades para inversionistas

El panorama para el segundo semestre de 2026 y más allá es favorable. Mergermarket registra 36 empresas mexicanas en proceso de venta (el segundo pipeline más grande de la región), y las tendencias de energías renovables, consolidación en telecomunicaciones (5G y fibra óptica), inteligencia artificial y demanda energética asociada seguirán impulsando la actividad transaccional. Las proyecciones de crecimiento del PIB de entre 2.5% y 3% para 2026 refuerzan la confianza.

Para inversionistas nacionales e internacionales, México ofrece un ecosistema cada vez más robusto: la combinación de incentivos gubernamentales, un pipeline activo de activos en venta, la sofisticación creciente de herramientas de gestión de riesgo transaccional (como los seguros R&W) y la profundización del mercado de capital privado configuran un entorno propicio para la inversión. No obstante, persisten desafíos que requieren asesoría legal especializada: la renegociación del T-MEC, la volatilidad cambiaria, el entorno fiscal complejo y la necesidad de garantizar un Estado de derecho sólido, infraestructura adecuada y estabilidad en la estructura de costos.

El uso creciente de inteligencia artificial en procesos de M&A —ya adoptada por el 45% de los ejecutivos globales, duplicando la cifra del año anterior— también está transformando la forma en que se ejecutan las operaciones, desde la identificación de targets hasta el due diligence automatizado, y México no es la excepción

En un contexto internacional marcado por la relocalización industrial y la transformación tecnológica, el acceso al capital será uno de los factores que definan qué economías logran aprovechar la oportunidad. México parece decidido a competir.