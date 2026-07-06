¿Quién es el primer habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ 4? Hora de la revelación

El primer habitante de 'La Casa de los Famosos México' se revela este lunes 6 de julio. (Fotoarte El Financiero/Freepik)

El estreno de La Casa de los Famosos México se acerca y ya comenzaron las revelaciones de los habitantes de la nueva temporada del reality show.

Después de que el anuncio del primer habitante de La Casa de los Famosos México 4 fue aplazado por el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, este lunes 6 de julio finalmente comienza a destaparse la lista de celebridades que ingresan al reality show.

Galilea Montijo es la encargada de anunciar a los participantes mediante enlaces en distintas plataformas de televisión y digitales.

Galilea Montijo vuelve como conductora principal de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora revelan al primer habitante de ‘La Casa de los Famosos México’?

Galilea Montijo confirmó el nuevo horario de la primera revelación a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El anuncio del primer integrante de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México está programado para las 8:28 de la noche, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la primera revelación de ‘LCDLFM 4′ EN VIVO?

El anuncio del primer habitante puede seguirse de manera simultánea a través de televisión abierta, plataformas digitales y redes sociales oficiales del programa.

Las opciones para ver la transmisión en vivo son:

Las Estrellas

Canal 5

Canal Nu9ve

YouTube

ViX

Redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México

Si no puedes seguir la transmisión en tiempo real, en El Financiero Entretenimiento encontrarás la actualización con el nombre del primer participante una vez que sea anunciado oficialmente.

Calendario de las revelaciones de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 4′

De acuerdo con el calendario compartido por las cuentas oficiales del reality, las revelaciones inician este 6 de julio y se extienden hasta el 19 de julio, aunque la modificación del primer anuncio podría recorrer un día el resto del calendario.

En total se espera que sean anunciados 14 habitantes, además de posibles participantes sorpresa que podrían darse a conocer directamente durante el estreno del programa.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘La Casa de los Famosos México’?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el próximo domingo 26 de julio, a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México.

La gala inaugural podrá verse a través de Las Estrellas, señal en la que también se transmitirán los principales programas del reality.

Aldo de Nigri fue el ganador de la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México?

Como en ediciones anteriores, el programa contará con distintas transmisiones según el tipo de gala, además de la señal en vivo las 24 horas.

Así quedarían las emisiones:

Gala de nominación: Canal 5.

Canal 5. Gala de eliminación: Las Estrellas.

Las Estrellas. Transmisión 24/7: ViX Premium.

¿Quién podría ser el primer habitante de ‘La Casa de los Famosos México 4′?

Antes del anuncio oficial, distintos rumores en redes sociales apuntaban a que el primer famoso confirmado sería Ernesto Laguardia, aunque hasta el momento la producción no ha confirmado la identidad del participante.

Ernesto Laguardia es un actor, conductor y productor mexicano con una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión. Inició su carrera desde muy joven y se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas de Televisa durante las décadas de los ochenta y noventa.

A lo largo de su carrera ha protagonizado exitosas producciones como Quinceañera, donde compartió créditos con Thalía y Adela Noriega, así como Amor Real, una de las telenovelas históricas más exitosas de la televisión mexicana. También ha participado en otros proyectos como Corona de lágrimas, Fuego en la sangre y diversos programas de entretenimiento.