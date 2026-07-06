Ni jugó, lo amonestaron y se lesionó: Así se cayó Henderson, de Inglaterra, por festejar derrota de México

El mediocampista inglés Jordan Henderson se perderá el resto del Mundial 2026 luego de lesionarse la muñeca durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con su afición tras ganarle a México en el Estadio Ciudad de México.

Luego de que Inglaterra lograra el pase a cuartos de final del Mundial, el jugador del Brentford trató se saltarse una valla publicitaria y cayó al suelo; de inmediato causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel.

El veterano exjugador del Liverpool fue retirado en camilla por las asistencias médicas y hospitalizado tras el partido de octavos de final. Tuchel confirmó posteriormente que tenía “una lesión bastante seria” en la muñeca.

“Se lesionó la muñeca y en este momento está en el hospital. Es una lesión bastante seria”, declaró el entrenador inglés tras el partido en declaraciones recogidas por ESPN. “Simplemente no encaja con la noche que Jordan no esté con nosotros. No sé cuál es el procedimiento que sigue ahora. Acabo de terminar con los medios y el doctor me informó que está en el hospital”, agregó.

Así fue como se lesionó Henderson en los festejos

Finalizado el durísimo partido que Los ‘Tres Leones’ ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el Azteca, los jugadores ingleses fueron a un sector de estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses mientras sonaba la canción ‘Wonderwall’ de Oasis.

Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el mediocampista perdió el equilibrio cuando saltaba una anuncio, según se vio en las imágenes de televisión.

Jordan Henderson no jugó en el partido contra México peor fue amonestado por interferir. EFE/ Sashenka Gutiérrez (SASHENKA GUTIÉRREZ/EFE)

Minutos antes, tras el pitido final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del partido “no se compara con nada” de lo que había jugado antes.

“La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico”, expresó 40 años después de que se dio ‘La Mano de Dios’ en esta misma cancha que no habían vuelto a pisar.

Henderson no tuvo participación pero fue amonestado por interferir en el juego durante el tiempo de añadido del segundo tiempo.

De acuerdo con Standard Sport, Henderson se tuvo que quedar la noche en la Ciudad de México con un integrante del cuerpo técnico, mientras que el resto del plantel regresó a su campamento en Kansas City, Misuri.

Esta mañana, The Athletic reveló que Henderson será sometido a cirugía y que, como consecuencia, se terminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jordan Henderson (izquierda) quedó descartado para eñl resto del Mundial. (AP Foto/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell/AP Photo/Rebecca Blackwell)

Inglaterra avaza a los cuartos de final del Mundial

Inglaterra derrotó 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a la Noruega de Haaland.

Jude Bellingham cambió el rumbo del encuentro con un doblete con apenas dos minutos de diferencia entre cada gol, mientras Julián Quiñones descontó antes del descanso para mantener con vida al equipo dirigido por Javier Aguirre.

En la segunda mitad, Inglaterra jugó los últimos 36 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Jarrell Quansah, pero aun así amplió la ventaja con un penal convertido por Harry Kane.

Raúl Jiménez respondió también desde los once pasos para acercar a México, que presionó hasta el final en busca del empate sin lograr superar la resistencia inglesa. Con este resultado, los ‘Tres Leones’ sellaron su clasificación a la siguiente ronda tras una intensa batalla disputada ante más de 80 mil aficionados.

Con información de EFE.