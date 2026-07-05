Preparatoriano y seleccionado mexicano: ¿Dónde estudia Gilberto Mora?

Mientras concentra su atención en el futbol, Gilberto Mora también mantiene otro compromiso fuera de las canchas: terminar la preparatoria.

El mediocampista de la Selección Mexicana y de Xolos de Tijuana combina los entrenamientos, los partidos y los viajes con sus estudios, una faceta que ha sido reconocida por la institución educativa donde cursa el nivel medio superior.

Inclusive, ‘Don Memo’ Ochoa bromeó con un video donde acude a la habitación de ‘Morita’ para que terminara con sus tareas de la escuela antes de dormir.

Previo al partido de México vs. Inglaterra, el colegio del futbolista compartió un mensaje de apoyo y felicitación para uno de sus alumnos más destacados, quien con apenas 17 años hizo historia en la Copa del Mundo bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Gilberto Mora estudia la preparatoria. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Dónde estudia Gilberto Mora?

El Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California, es la institución donde Gilberto Mora cursa la preparatoria mientras desarrolla su carrera como futbolista profesional.

La escuela ha seguido de cerca el crecimiento del mediocampista y, durante el Mundial 2026, le ha dedicado diversos mensajes de apoyo en redes sociales, destacando el esfuerzo que realiza para equilibrar sus estudios con las exigencias del futbol de alto rendimiento.

“Te deseamos mucho éxito en este importante partido y te enviamos todo nuestro apoyo y ánimo desde casa. Tu esfuerzo, disciplina y pasión por el fútbol ya son motivo de orgullo e inspiración para nuestra comunidad. Vamos, Gil, estamos contigo”, escribió el colegio.

Además de felicitarlo tras sus actuaciones con la Selección Mexicana y Xolos, la institución incluso lanzó promociones y descuentos en colegiaturas e inscripciones si el joven futbolista lograba marcar un gol durante la Copa del Mundo.

¿Cómo es la escuela donde estudia Gilberto Mora?

El Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank fue fundado en 1993 y ofrece educación desde maternal hasta preparatoria, por lo que acompaña la formación de sus alumnos durante distintas etapas académicas.

En los primeros niveles educativos la institución busca fomentar el desarrollo integral mediante un entorno seguro que impulse la curiosidad, la convivencia y las habilidades sociales de niñas y niños.

En secundaria y preparatoria, el modelo educativo se enfoca en fortalecer el pensamiento crítico, la participación social y la preparación profesional de los estudiantes, con el objetivo de formar personas autónomas y comprometidas con su entorno.

Uno de los principales distintivos del colegio es la enseñanza de idiomas, especialmente inglés y alemán, como parte de una formación con enfoque internacional que busca desarrollar habilidades de comunicación y una visión intercultural desde edades tempranas.

¿Cómo es la rutina de Gilberto Mora desde que es futbolista profesional?

La agenda de Gilberto Mora combina entrenamientos, clases y tiempo con su familia para cumplir tanto con sus responsabilidades deportivas como académicas.

El canterano de Xolos explicó que su jornada comienza en casa o directamente en las instalaciones del club cuando los entrenamientos son por la mañana. Después permanece con el equipo hasta el mediodía y posteriormente se traslada a su colegio, donde cursa alrededor de tres horas de clases.

Al terminar su jornada escolar regresa a casa para comer con su familia y tomar un breve descanso antes de volver a entrenar junto a su padre en el parque donde comenzó a practicar futbol desde niño. Ahí trabaja aspectos de técnica individual y, por la noche, dedica tiempo a realizar sus tareas escolares, de acuerdo con TV Azteca.