‘Qué extraordinario torneo tuvo México’: Embajador de EU reconoce a selección tras derrota con Inglaterra

Ronald Johnson celebró el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Ronald ‘Ron’ Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dio un mensaje de ánimo tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, en los octavos de final del Mundial 2026.

“Qué extraordinario torneo tuvo México”, reconoció Johnson, pese a que el resultado no favoreció a la escuadra de Javier ‘El Vasco’ Aguirre.

“Jugaron con determinación, representaron a su país con orgullo e inspiraron a millones. Su afición estuvo con ustedes en cada paso del camino”, escribió el embajador de Estados Unidos en sus redes sociales.

Finalmente, ‘Ron’ Johnson agradeció por los momentos inolvidables que dejó la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, así como el país, que fue coanfitrión del torneo y que termina su participación este domingo 5 de julio, con el partido en el Estadio Ciudad de México.

Donald Trump celebra a Harry Kane

En contraste, el presidente Donald Trump también se pronunció sobre el partido de México vs. Inglaterra, pero para hablar de Harry Kane.

En una publicación en su cuenta de Truth Social se refirió a él como un “gran jugador”, que durante el partido metió un gol de penal, además de que dio la asistencia para el segundo gol de Jude Bellingham.

Sin embargo, el jugador provocó el penal para el segundo gol de México, tras dar una patada a Brayan Gutiérrez, además de que se llevó una amonestación por reclamarle al árbitro.

Donald Trump no dijo nada sobre el desempeño de la Selección Mexicana.

Claudia Sheinbaum manda ánimos a México tras eliminación del Mundial 2026

Luego de ver el partido de México desde el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio ánimos a la gente, y reconoció el trabajo de la selección durante este Mundial 2026.

"¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo“.

La mandataria aseguró que el trabajo de la Selección Mexicana vive en el corazón de los mexicanos por siempre, además de que es una demostración de que México "es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido“.