Trump simula ser doctor en VIDEO de IA; dice curar famosos del ‘Síndrome de Delirio Anti-Trump’

Trump utilizó en varias ocasiones este síndrome inventado contra celebridades que le critican, como el cantante Bruce Springsteen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió este jueves un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el “Síndrome de Delirio Anti‑Trump” (TDS, por sus siglas en inglés), un trastorno que asegura que afecta a sus críticos más acérrimos.

“¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes”, anunció el republicano vestido con una bata de médico.

A continuación, aparecen estrellas de la televisión y del cine generados con IA como Rosie O’Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, explicando sus “síntomas” a cámara.

“Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro”, dice la versión de Julia Roberts creada con IA.

Por su parte, el falso De Niro asegura que estaba ”constantemente molesto” y que “hacía desgraciados a todos los que le rodeaban”.

La versión de Julia Roberts generada con inteligencia artificial aparece como una de las supuestas pacientes. (@realDonaldTrump)

De Bruce Springsteen al Papa León: las polémicas publicaciones con IA de Trump

El tratamiento, según Trump, es “simple”: “Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida”, concluyó en el video, de un minuto y medio de duración.

Trump utilizó en varias ocasiones este síndrome inventado contra celebridades que le critican, como el cantante Bruce Springsteen, que según el mandatario sufre un “caso horrible e incurable” de TDS.

En cuanto a las estrellas que aparecen en el video, Trump llegó a calificar al actor de ‘El Padrino’ como un “enfermo y demente” después de que este pidiera en un pódcast “deshacerse” del presidente.

No es la primera vez que Trump utiliza la IA en redes sociales para cargar contra sus detractores.

La última polémica ocurrió el pasado mes de abril, en pleno cruce de reproches con el papa León XIV, cuando publicó una imagen en la que parecía representado como Jesucristo.

A raíz de las críticas, el presidente borró la publicación y aseguró que él pensaba que estaba representado “como un médico” de la Cruz Roja.