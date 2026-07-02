Muere Kenzo, tigre de bengala que escapó en Tepetlaoxtoc: Profepa aplicó protocolo de ‘contención letal’

La Profepa colocó sellos de clausura al establecimiento privado ‘Animal Experience’, del cual escapó el felino.

El tigre de bengala blanco Kenzo, que escapó el pasado 27 de junio de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) en el municipio de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, murió durante las maniobras de captura realizadas por autoridades federales y estatales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el ejemplar falleció durante un operativo de rescate en el que médicos veterinarios intentaron inmovilizarlo mediante dardos tranquilizantes. No obstante, la dependencia informó que, debido a que el felino atacó al personal que participaba en la búsqueda, fue necesario activar el protocolo de “contención letal”.

“Ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente para su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias”, señaló la Profepa en un comunicado.

La dependencia indicó que después de neutralizarlo, Kenzo recibió atención médica inmediata por parte de los veterinarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarlo, el animal falleció.

Profepa clausura Animal Experience tras muerte de ‘Kenzo’

Horas antes, la Profepa había informado que Kenzo había sido localizado, sedado y que recibía atención médica tras ser asegurado, luego de varios días de búsqueda en una zona cerril de Tepetlaoxtoc.

Además del operativo de captura, la Profepa colocó sellos de clausura al establecimiento privado ‘Animal Experience’, del cual escapó el felino, e inició un procedimiento administrativo para investigar las condiciones de manejo y resguardo del animal.

Asimismo, indicó que aseguró nueve ejemplares de vida silvestre y suspendió todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente labores de alimentación y las necesarias para garantizar el bienestar animal.

La autoridad recordó que los PIMVS son responsabilidad de sus propietarios, quienes están obligados por la Ley General de Vida Silvestre a garantizar el confinamiento seguro de especies exóticas y la protección de la población.

“La Semarnat y la Profepa lamentan la pérdida de Kenzo y reiteran su compromiso con la protección de la vida silvestre, la supervisión de centros de manejo de vida silvestre, la aplicación rigurosa de la ley y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para el manejo responsable de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio.”, sostuvo la dependencia en un boletín.

Asociación de Zoológicos critica operativo de la Profepa

La muerte del tigre Kenzo provocó críticas por parte de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

Su presidente, Ernesto Méndez, lamentó que el ejemplar no sobreviviera tras la intervención de la Profepa y cuestionó la actuación del equipo veterinario que participó en la captura.

“Es una pena que a un animal al que se le pudo haber salvado la vida en su rescate se le haya muerto durante el manejo. Para este tipo de procedimientos se requiere mucha experiencia y, al parecer, carecen de ella”, afirmó.

Méndez señaló directamente a los médicos veterinarios Fernando Marín e Ivonne Casigne, al considerar que el ejemplar murió durante el proceso de inmovilización. Asimismo, acusó a la Profepa de presentar una versión distinta de lo ocurrido.

“Es aún más penoso ver cómo la Profepa se presta a montajes, porque ese animal ya estaba caído cuando aparecen en un video diciendo que estaba bien y que lo iban a trasladar”, sostuvo.

El presidente de AZCARM pidió que las autoridades fortalezcan la capacitación de su personal y cuenten con equipos especializados para atender rescates de fauna silvestre.

“Deben tener mayor responsabilidad para hacer este tipo de posicionamientos y capacitar a su gente”, agregó.