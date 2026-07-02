Detienen a médicos por caso Ayotzinapa: Familias acusan que se busca ‘nueva verdad histórica’

A casi 12 años del caso Ayotzinapa, autoridades federales detuvieron a médicos, personal forense y dueños de funerarias en Guerrero.

Familiares, amigos y personas cercanas a los médicos igualtecos César Espinoza y Julio Valladares realizaron una manifestación para exigir su liberación, luego de que fueran detenidos en relación a las investigaciones por el caso Ayotzinapa.

El martes, las personas marcharon en las calles de Chilpancingo y señalaron que los médicos fueron detenidos de manera injusta por autoridades federales.

En septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgós’ fueron desaparecidos en un caso emblemático que fue considerado como un crimen de Estado, en el que participaron autoridades de distintos niveles de gobierno.

¿Por qué fueron detenidos dos médicos por el caso Ayotzinapa?

Durante la movilización, los participantes portaron pancartas y corearon consignas en respaldo de los profesionistas y señalaron que el proceso judicial presenta presuntas irregularidades, además afirmaron que no existen elementos suficientes para mantenerlos en prisión.

Los médicos César Manuel Espinoza Suástegui y Julio César Valladares Baranda fueron detenidos la semana pasada en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga a funerarias y a personal forense por el caso Ayotzinapa.

La hermana del médico forense Julio César, Marcela, informó que su familiar fue recluido de inmediato en la cárcel federal de ‘El Altiplano’, en el Estado de México, por lo que exigió la intervención de “quien sea necesario” para asegurar que lleve un proceso justo.

En tanto, la esposa del médico César Manuel, Osiris, afirmó que su familia enfrenta una injusticia por parte de autoridades federales y subrayó que su esposo ha prestado servicios en instituciones de salud de manera intachable durante más de 20 años. Apuntó que con estas detenciones el gobierno federal “intenta construir una nueva verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

Padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llevan más de 10 años exigiendo justicia. (Andrea Murcia Monsivais)

Detienen a persona forense y a propietarios de funerarias por caso Ayotzinapa

En dicha ocasión, siete personas fueron detenidas por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014.

Entre los detenidos se encuentran el médico forense Julio César Valladares Baranda, el director estatal del Servicio Médico Forense (Semefo), Ben Yehuda Martínez Hernández, así como Helen Rueda y Violeta Mazón, propietarias de la funeraria ‘Rueda’, ubicada en Iguala.

Los familiares de los implicados también ya realizaron protestas en Iguala, donde cuestionaron la integración de la carpeta de investigación y rechazaron la llamada “tesis de las funerarias”, una de las líneas de investigación retomadas por la FGR.

De acuerdo con la información difundida, este martes un juez federal vinculó a proceso a cinco de las personas detenidas la semana pasada por su presunta participación en hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Con información de EFE.