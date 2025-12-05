Muere Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

El fallecimiento de Genoveva Sánchez fue dado a conocer a través de una publicación en redes sociales de los propios familiares. (Tlachinollan).

Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Sánchez Caballero —uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala—, falleció este jueves tras una larga enfermedad, con la tristeza de no haber logrado encontrar a su hijo, a pesar de un constante activismo durante una década para localizarlo.

Durante diez años, doña Genoveva Sánchez participó en marchas, protestas y diversas movilizaciones junto con los demás padres y madres de los 43, exigiendo verdad y justicia por la desaparición de sus hijos.

Su fallecimiento fue dado a conocer a través de una publicación en redes sociales de los propios familiares, quienes lamentaron profundamente su partida.

Su cuerpo fue velado en su domicilio de la comunidad de Atliaca, en el municipio de Tixtla, el jueves 4 de diciembre, y este viernes será sepultada en el panteón municipal. En su mensaje en redes sociales, los padres y madres de Ayotzinapa expresaron: “Es triste saber que finaliza una vida sin saber qué pasó con su hijo”.

Colectivos de búsqueda también lamentaron su muerte y destacaron que doña Genoveva Sánchez “parte sin saber qué pasó con su hijo, pero deja un legado de amor y de lucha digna”.

¿Cuáles son los padres de los normalistas de Ayotzinapa que han fallecido?

Con su fallecimiento, suman siete los padres y madres de los 43 normalistas que han muerto desde los hechos violentos de 2014 en Iguala, sin obtener respuestas sobre el destino de sus hijos.

Entre ellos se encuentran Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, fallecida en febrero de 2018 tras una larga batalla contra el cáncer; Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, uno de los estudiantes asesinados en Iguala, quien falleció en 2018; Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Santos, quien murió en 2021 por complicaciones de COVID-19.

Además, Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario, murió en 2021 a causa de complicaciones por la diabetes; Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, falleció en agosto de 2022; quien fue el único familiar que recibió un fragmento óseo identificado por las autoridades.

También han fallecido Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo, en mayo de este año debido a un paro respiratorio, y ahora Genoveva Sánchez Peralta se suma a una dolorosa lista de padres y madres de los normalistas desaparecidos, lo que refleja el desgaste, el duelo permanente y la ausencia de respuestas que persisten a más de diez años de esos hechos violentos registrados en Iguala en septiembre del 2014.