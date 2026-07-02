Justicia para Mateo: Condenan a 113 años de prisión a médico que lo desapareció y mató en Guanajuato

El viernes 26 de junio de 2026, un Tribunal de Juicio Oral de Guanajuato, declaró culpable al médico Christian Augusto Jafet “N”. (Fiscalía de Guanajuato).

Un juez impuso una condena de 113 años, 4 meses y 15 días de prisión, en contra del médico Christian Augusto Jafet “N”, tras haber sido declarado culpable de los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición cometida por particulares agravada, en agravio del niño Mateo Santiago, de 12 años de edad.

Asimismo, al imputado se le impuso una multa por $492 mil 559 pesos y por reparación del daño $745 mil 798 pesos; que en suma ascienden a más de un millón doscientos mil pesos.

El pasado viernes 26 de junio de 2026, un Tribunal de Juicio Oral de Guanajuato, declaró culpable al médico Christian Augusto Jafet “N”, tras un proceso penal que duró un año y tres meses.

Luego de emitir el fallo condenatorio, el Tribunal acordó que la audiencia para la individualización de la sentencia sería este 1 de julio de 2026, fecha en la que determinaría los años de prisión que deberá cumplir el responsable.

El imputado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de León.

Se sabe que esta sentencia, es la tercera más alta otorgada alguna vez en Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado informó que al obtener esta sentencia condenatoria para Christian Augusto Jafet “N” por los tres delitos cometidos, se hace ¡Justicia para Mateo!

¿Qué ocurrió con el niño Mateo en Guanajuato?

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2025, cuando el estudiante Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años, salió de la secundaria número 39 en la colonia Las Mandarinas, en León, para dirigirse a su casa.

De acuerdo con las investigaciones hechas por las autoridades, antes de llegar a su domicilio, el menor fue privado de la libertad y agredido sexualmente por el hoy sentenciado, quien posteriormente le quitó la vida con un arma de fuego y trasladó el cuerpo al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, con el fin de ocultarlo.

El médico fue detenido el 7 de febrero de 2025, cuando policías acudieron a su domicilio en la Colonia Villas de Palermo, en León.

Se sabe que el dentista amenazó con dispararse si entraban los oficiales, quienes forzaron el acceso al domicilio. El presunto homicida disparó contra ellos, pero no consiguió herir a nadie.

Enseguida se disparó en dos ocasiones, resultando lesionado, pero no perdió el conocimiento y confesó que abandonó los restos de Mateo Santiago en la zona de Lagunillas, esto en los límites de León y Lagos de Moreno, Jalisco.

El proceso judicial en contra del médico Christian Augusto Jafet “N”, que mantuvo a la sociedad en expectativa, entró en su etapa de juicio oral el 2 de marzo de 2026.

A lo largo de casi cuatro meses de debate, la Fiscalía General presentó un expediente sólido respaldado por tecnología forense, dictámenes científicos, investigación de campo y la comparecencia de más de 90 testigos, logrando probar plenamente la comisión de los tres delitos y la responsabilidad del acusado.

Ante la contundencia de las pruebas, el Tribunal de Juicio Oral del Poder Judicial de Guanajuato desestimó los recursos de la defensa del imputado y dictó el veredicto condenatorio de forma unánime.

La Fiscalía estatal informó que durante todo el proceso, rechazó cualquier mecanismo de terminación anticipada o beneficio legal para el agresor, como lo pretendían los abogados del médico acusado.

Se rechazó un juicio oral anticipado “con el firme objetivo de buscar la sanción más alta prevista en la ley para salvaguardar los derechos de la niñez y honrar la memoria de la víctima”, aseguró la Fiscalía.

La autoridad mencionó que durante todo el proceso se buscó un acompañamiento integral y humanista a los familiares afectados.

Según la Fiscalía de Guanajuato, la resolución condenatoria “sienta un precedente crucial en el combate a la violencia infantil y la impunidad en el estado”.