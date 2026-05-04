Tony Flores registra su candidatura como diputado de Morena pese a las acusaciones de abuso sexual

La postulación de Antonio Flores Guerra como candidato a diputado por la coalición encabezada por Morena ha generado polémica en medio de señalamientos en su contra por presunto abuso sexual, un caso que habría sido documentado en Estados Unidos años atrás.

En redes sociales, la dirigente del PAN en Coahuila, Mónica Escalera, compartió documentos judicales de EU, que señalan a ‘Tony’ Flores de abusar de una menor. Por el crimen, el candidato tiene una orden de aprehensión.

El aspirante, también identificado públicamente como “Lord Lamborghini”, se encuentra en la contienda electoral mientras crece el debate sobre los filtros y criterios en la selección de candidaturas.

Flores Guerra ha sido objeto de críticas no solo por las acusaciones, sino también por la imagen pública que ha construido.

En distintas ocasiones ha presumido en redes sociales y apariciones públicas un automóvil de lujo Lamborghini.

Este estilo de vida ha contrastado con los principios de austeridad que Morena ha defendido en el discurso político.

Las acusaciones en su contra han sido retomadas por actores políticos y figuras públicas que cuestionan la congruencia de permitir su participación en la elección.

Morena promete más control en candidaturas

En medio de esta controversia, Ariadna Montiel declaró recientemente que se fortalecerán los mecanismos de control en la selección de candidatos, con el objetivo de evitar perfiles cuestionados. Sus declaraciones han sido interpretadas como una respuesta indirecta a casos como el de Flores Guerra, donde los antecedentes personales han generado ruido político.

Montiel subrayó que el movimiento debe garantizar que quienes aspiren a cargos públicos cumplan con estándares éticos y legales, anticipando una revisión más estricta en futuros procesos internos.

Mientras tanto, la candidatura de Antonio Flores Guerra sigue en pie, en un contexto donde la opinión pública exige mayor claridad.