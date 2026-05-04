Julio César Chávez y otros famosos despiden a Eduardo Lamazón: ‘Fue un honor compartir esta vida’

¡Adiós, don ‘Lama, Lama, Lamita’! Eduardo Lamazón murió a los 70 años y ¿quién más que él mismo para dar la noticia?

El famoso comentarista de boxeo dejó un mensaje póstumo a sus amigos, familiares, y a su “noble público”, el cual fue publicado en Instagram este 4 de mayo: “Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego (...) Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros. ¡¡Diez puntos para todos ustedes!!"

Lamazón agradeció al país por darle todo: “México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre".

Su trabajo impactó durante décadas en la escena deportiva, por lo que figuras reconocidas comenzaron a publicar mensajes de pésame.

Eduardo Lamazón murió a los 70 años. (Foto: Cuartoscuro.com).

Famosos despiden a Eduardo Lamazón

Diversas personalidades del boxeo y del periodismo deportivo reaccionaron tras la confirmación del fallecimiento de Eduardo Lamazón, destacando su impacto en el deporte.

Julio César Chávez, leyenda del boxeo, compartió un mensaje en X dedicado a quien consideraba cercano: “Mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero. Que Dios te reciba, hasta pronto”.

El periodista Carlos Aguilar también expresó su pesar: “Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon. ¡Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre”.

En tanto, el comentarista David Faitelson escribió: “Una pena enterarme del fallecimiento de Eduardo Lamazon. Gran personaje del boxeo mexicano, secretario general del CMB junto a Don José Sulaiman. Un buen hombre, apasionado por el boxeo y el buen vino… QEPD”.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, también recordó su cercanía: “En paz descanse Eduardo Lamazon. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria”.

En tanto, el periodista Christian Martinoli expresó: “Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión. Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round. Buen viaje, maestro ‘Don Lama’“.

TV Azteca Deportes destacó que Lamazón fue un pilar en sus transmisiones, recordado por sus análisis y sus tarjetas de puntuación round por round.

¿Quién fue Eduardo Lamazón?

Eduardo Lamazón, originario de Santa Fe, Argentina, construyó una trayectoria de más de cinco décadas en el boxeo, primero como aficionado, después como periodista y más tarde como directivo y analista.

En el programa de YouTube Un round más, Lamazón relató que su vínculo con el boxeo comenzó desde niño en un club donde su padre era presidente. Ahí colaboraba en la organización de funciones y desarrolló su interés por este deporte.

Intentó ser boxeador en su juventud, pero dejó esa etapa tras recibir una golpiza durante su servicio militar. Posteriormente estudió periodismo en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario y comenzó en radio, donde narró distintos deportes, aunque el boxeo se mantuvo como su especialidad.

Su carrera dio un giro cuando estableció contacto con José Sulaimán. Tras conocerlo en 1974, se integró al Consejo Mundial de Boxeo y en 1979 llegó a México, donde se desempeñó como secretario ejecutivo durante 24 años.

En esa etapa participó en decisiones relevantes para el deporte, como el pesaje 24 horas antes de las peleas, la implementación de cuatro cuerdas en el ring y controles antidopaje.

Tras su salida del CMB, se incorporó a TV Azteca, donde consolidó su carrera como analista. De acuerdo con su propio testimonio, inicialmente rechazó la propuesta, pero aceptó realizar transmisiones de prueba que terminaron por reactivar su vínculo con el deporte.

También relató que el boxeo le exigió sacrificios personales, al punto de impedirle llevar una vida “normal”, aunque afirmó que le dejó experiencias y una comunidad que consideraba su familia.

Además de su trabajo en televisión, desarrolló negocios en restaurantes y en el mundo del vino, otra de sus pasiones.