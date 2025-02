Julio César Chávez puede decir groserías en TV: ‘Tengo permiso para hablar como quiera’

Julio César Chávez ‘colgó los guantes’ en 2005, pero no se alejó del boxeo porque actualmente tiene un trabajo como comentarista deportivo donde el boxeador mexicano tiende a decir groserías en las transmisiones de TV, aunque aseguró que tiene permiso para hacerlo.

Julio César Chávez conoció narcotraficantes, convivió con cantantes famosos como Michael Jackson y ahora segura que no tiene restricción en las palabras que dice durante las peleas de box que comenta al aire.

Julio César Chávez es comentarista deportivo. (Foto: Mexsport)

¿Por qué Julio César Chávez dice groserías en las transmisiones de TV?

Julio César Chávez se quiere retirar de las transmisiones de los combates entre pugilistas, pero mientras eso pasa, el campeón de boxeo mexicano puede utilizar groserías mientras comenta para una televisora.

“Fíjate que tengo la fortuna y bendición que puedo decir lo que quiera en la televisión, incluso puedo recomendar y hasta anunciar mis clínicas (...) Nadie puede anunciar sus proyectos y mucho menos decir groserías en la televisora donde trabajo, solamente yo porque son órdenes del patrón”, contó el papá de Julio César Chávez Jr. en el pódcast Máster Vic.

El boxeador mexicano recordó una cena donde estaba con “el patrón” y con compañeros comentaristas de la misma empresa y frente a todos se le concedió el permiso para hablar con palabras altisonantes.

“Estaban mis compañeros, además de los artistas de telenovelas y todos los demás, ya al último en la cena dijo ‘Bueno, para terminar quiero decirles que el único cabrón que puede decir lo que se le dé su ching#da gana es el gran campeón Julio César Chávez porque él se lo ganó, los demás chi#guen a su madre”, reveló el pugilista retirado en la entrevista publicada en 2023 en el canal de YouTube de Máster Vic.

“Me gusta mi trabajo, no tengo necesidad de hacerlo, pero no lo digo por alardear, solo quiero decir que esto es por mi recuperación, el ocio para mí significa volver a consumir drogas, por eso sigo ahí”, reveló Julio César Chávez en la misma entrevista.

Julio César Chávez se retiró del boxeo en 2005. (Foto: Mexsport) (JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT)

Julio César Chávez se quiere retirar como comentarista deportivo

El papá de Julio César Chávez Jr. tiene 62 años y está cansado de trabajar en la televisión, aunque desea continuar con su labor en las clínicas contra las adicciones.

“Me veo más vejo, retirado, ya no quiero trabajar en televisión, un año más y ya me quiero retirar, estoy cansado, tanto viajar y viajar, solo ir a peleas especiales y dedicarme a apoyar a la gente (...) Prefiero andar en friega, de aquí para allá, el ocio me va a llevar a tomar otra vez, es el peor enemigo de cualquier persona, es mal consejero", indicó el boxeador mexicano para el canal de YouTube Un round más.