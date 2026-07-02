Pemex ‘tiene el control’: Conserva 58% del mercado gasolinero

A casi una década de la apertura del mercado de combustibles a empresas privadas, Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene el control de la mayor parte de las estaciones de servicio del país, de acuerdo con un documento del Gobierno de México entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El informe “Descripción actual de los Estados Unidos Mexicanos” señala que, al cierre de 2025, Pemex concentró el 58.2 por ciento del mercado nacional de gasolineras, con una red de 7 mil 480 estaciones de servicio que operan bajo su marca.

De ese total, 7 mil 435 estaciones son propiedad de particulares que funcionan bajo el esquema de franquicia Pemex, mientras que únicamente 45 son operadas directamente por la empresa estatal.

Además, la petrolera abastece de combustibles a otras 4 mil 308 estaciones de servicio mediante esquemas de suministro mixto.

Las cifras muestran que, pese a la liberalización del mercado de gasolinas iniciada en 2016, la marca Pemex continúa siendo el principal jugador del sector, muy por encima de las cadenas privadas que han ingresado al país durante los últimos años.

El documento recuerda que desde el 1 de enero de 2016 las empresas privadas pueden importar gasolinas y diésel, además de operar estaciones de servicio fuera del esquema de franquicia de Pemex.

Sin embargo, también precisa que la Comisión Nacional de Energía (CNE) mantiene facultades para intervenir en el mercado mayorista mientras no exista una determinación de competencia efectiva.

El reporte también destaca que la red de estaciones con la marca Pemex aumentó 2.9 por ciento durante 2025, impulsada por la expansión de las operaciones comerciales de la empresa.

Este panorama coincide con la transformación institucional de Pemex derivada de la reforma energética de 2025, mediante la cual la empresa pasó de ser una empresa productiva del Estado a una empresa pública del Estado, con el objetivo de fortalecer su integración operativa y su papel dentro de la política energética nacional.