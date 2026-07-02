Todos quieren un Olinia: Sheinbaum destaca alta demanda del auto mexa; así avanza el proyecto

Olinia: el vehículo eléctrico mexicano que ya despierta interés antes de su lanzamiento. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el autoeléctrico diseñado en México, Olinia, tiene “mucha demanda” por la población y gobiernos que expresaron su interés en adquirirlos.

Sheinbaum Pardo comentó que “a la gente le gustó” el Olinia luego de su presentación el pasado 7 de junio. Aunque recordó que falta superar la siguiente fase: la producción y eventual distribución.

“Sí hay mucha demanda, no solo de gobiernos, sino también de la gente a la que le gustó el vehículo”, compartió en la mañanera del jueves 2 de julio.

¿Cuáles son los retos del Olinia que atenderá el gobierno de Sheinbaum?

La mandataria comentó que buscan que empresas privadas tengan un papel en la fabricación del Olinia, ya que podrían beneficiarse desde las plantas que operan en México hasta de la red de agencias de distribución para acercar a la gente estos vehículos.

También deben tener en consideración la reforma pendiente a la normativa vigente para que transiten vehículos eléctricos pequeños, como es considerado Olinia.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la presentación de la línea de autos eléctricos Olinia, que está produciendo el gobierno federal. (Cuartoscuro)

“Ahora estamos en la fase de producción; el objetivo es que haya una inversión mixta que no solo sea un vehículo producido por el Estado mexicano, sino que también haya inversión de otras empresas que tienen la facilidad de tener agencias de distribución y que ya fabrican algunos vehículos. (También) Un cambio en normas, indispensables para el desarrollo de vehículos eléctricos, que permita ya avanzar”, agregó.

¿Cuánto valdrá Olinia y cuándo se espera que esté listo?

El gobierno de Claudia Sheinbaum considera que Olinia podría comenzar su producción en verano de 2027 con venta al público, adelantaron en el evento de presentación.

Afirmaron que el 50 por ciento de los componentes serán nacionales, ya que el país es dependiente de piezas de tecnología de otros países, desde China, Estados Unidos, India y Alemania.

ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, 07JUNIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la presentación de la línea de autos eléctricos Olinia, que está produciendo el gobierno federal. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

El vehículo semiurbano tendrá un costo desde los 150 mil pesos, dependiendo el modelo de equipamiento que tenga el vehículo que seleccione la ciudadanía.

“Nuestra meta es muy clara, para el 2030 esperamos tener el 75 por ciento de integración nacional, construyendo capacidades en áreas en las que las vamos necesitando”, dijo Roberto Capuano, director del proyecto Olinia.

El primer modelo presentado tiene la capacidad para 6 pasajeros, con una autonomía de más de 100 kilómetros, con la potencia suficiente para subir pendientes.

“Esto no es solo un auto; es la semilla de un nuevo ecosistema de innovación”, declaró el 7 de junio Claudia Sheinbaum.