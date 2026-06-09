(FOTOS) Así es Olinia por dentro, el primer auto eléctrico mexicano que costará 150 mil pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de la línea de autos eléctricos Olinia, que está produciendo el Gobierno Federal.

Olinia, el primer auto eléctrico desarrollado en México, ya fue presentado oficialmente y promete convertirse en una alternativa accesible para la movilidad urbana. Con un precio inicial de 150 mil pesos y compatibilidad con los cargadores de Tesla, el proyecto busca abrir una nueva etapa para la electromovilidad nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este fin de semana el Olinia 1, el primer vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno Federal y desarrollado con participación de instituciones académicas y tecnológicas mexicanas. El modelo entró en fase de producción y se espera que llegue al mercado durante el verano de 2027.

El proyecto busca ofrecer una alternativa de bajo costo frente a otros vehículos eléctricos disponibles en el mercado y fortalecer la industria automotriz nacional, uno de los sectores más importantes de la economía mexicana.

La presidenta Sheinbaum encabezó la presentación de Olinia, el primer auto eléctrico desarrollado con la participación de la UNAM, el IPN y el Tecnológico Nacional de México (TecNM). (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

¿Cómo es Olinia por dentro, el auto eléctrico mexicano?

Según detalla su página web, Olinia 1 es un vehículo compacto diseñado para trayectos urbanos. Su diseño permite transportar hasta seis pasajeros y cuenta con agarraderas dentro y fuera para facilitar el acceso de personas en silla de ruedas.

Según refieren sus desarrolladores, este vehículo está pensado para circular en ciudades donde los recorridos diarios suelen ser cortos, en grupo, y con paradas frecuentes, por lo que también incorpora puertas de apertura amplia, un piso bajo y múltiples agarraderas distribuidas en la cabina.

En el área del conductor destaca un tablero minimalista con una pantalla central de siete pulgadas que concentra el velocímetro digital, indicadores de batería, autonomía estimada y controles multimedia. También integra conectividad Bluetooth 5.0, puertos USB y USB-C, sistema de audio con dos bocinas, seguros eléctricos y vidrios eléctricos.

Entre las principales especificaciones de Olinia 1 destacan:

Capacidad para hasta seis ocupantes .

. Espacio adaptado para usuarios en silla de ruedas.

Velocidad máxima de 50 kilómetros por hora .

. Batería LFP (litio-ferrofosfato) de 14.7 kWh.

Autonomía superior a 125 kilómetros por carga .

. Recarga mediante enchufes domésticos convencionales de 110 volts.

La cabina de Olinia fue diseñada para transportar hasta seis pasajeros y facilitar el acceso mediante puertas amplias.

Olinia incorpora puertas de apertura amplia para facilitar el acceso y descenso de los pasajeros durante recorridos urbanos.

El tablero de Olinia incorpora una pantalla central de 7 pulgadas, Bluetooth 5.0 y puertos de carga USB/USB-C.

¿Cómo se carga Olinia y cuánto tarda en recargar su batería?

Otro de los puntos destacados de Olinia es su sistema de carga. El vehículo podrá conectarse a enchufes domésticos de 110 y 220 volts, sin necesidad de instalar infraestructura especializada.

De acuerdo con la información oficial del proyecto, una recarga completa tomará alrededor de ocho horas en una toma de 110 volts y cerca de cuatro horas en conexiones de 220 volts, lo que permitirá cargar la batería durante la noche o mientras el vehículo permanece estacionado.

Además, adoptará el estándar de carga NACS (North American Charging Standard), el mismo conector utilizado por los vehículos de Tesla y que se ha convertido en uno de los sistemas más extendidos en Norteamérica.

La compatibilidad con esta tecnología podría facilitar el acceso a infraestructura de carga ya existente y mejorar la experiencia de los futuros usuarios, especialmente conforme aumente la red de estaciones para vehículos eléctricos en México.

Olinia podrá recargarse en enchufes domésticos de 110 y 220 volts, sin necesidad de instalar infraestructura especializada.

Oinia El diseño del vehículo contempla espacio para usuarios de silla de ruedas y agarraderas para facilitar el ascenso y descenso.

¿Cuándo saldrá a la venta Olinia?

Las primeras entregas del vehículo están previstas para el segundo semestre de 2027. Para alcanzar ese objetivo, el equipo encabezado por Roberto Capuano Tripp, director general de Olinia, trabaja en la integración de proveedores y socios industriales que permitan escalar la producción.

La meta inicial es fabricar 20 mil unidades anuales y alcanzar una producción cercana a las 50 mil unidades para 2029.

En entrevista con El Financiero, Capuano Tripp reveló que más de diez grupos empresariales nacionales e internacionales han manifestado su intención de participar en la futura armadora mediante esquemas de colaboración público-privada.

(Presidencia)

Olinia busca competir en América Latina

Además del mercado mexicano, los impulsores del proyecto contemplan llevar Olinia a otros países de América Latina, una región donde la demanda de soluciones de movilidad accesibles y de bajo costo continúa creciendo.

Durante la conferencia matutina de este martes, Roberto Capuano señaló que el potencial de exportación del vehículo se encuentra principalmente en el sur del continente, debido a las similitudes en los patrones de movilidad de varios países latinoamericanos.

“Nuestro mercado más importante de exportación no está al norte, sino al sur, porque la forma en que nos movemos en México se parece mucho a cómo se mueve la gente en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Nicaragua y Guatemala”, afirmó.

Con información de Christopher Calderón.