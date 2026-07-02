Maru Campos refuerza seguridad en la región de Guachochi con entrega de patrullas y equipamiento policial

La gobernadora Maru Campos continúa con la estrategia para fortalecer la seguridad en todas las regiones del estado, esta vez, con la entrega en la ciudad de Guachochi, de uniformes, cuatrimotos y patrullas para las corporaciones policiacas de seis municipios de la región.

Con una inversión de más de 10 millones de pesos (mdp), el propósito es mejorar la capacidad de respuesta, la confianza ciudadana, y la protección de las y los habitantes de las comunidades, al garantizar los recursos necesarios para el óptimo ejercicio policial.

En su mensaje, la mandataria enfatizó que este equipo tiene la finalidad de dar seguridad y dignidad al trabajo de quienes conforman las policías municipales, a quienes pidió seguir firmes ante los retos que presentan el estado y el país.

“Hoy luchamos contra los gobiernos de la muerte, esos que no tienen reparos en pactar con criminales, que desplazan a la gente de sus comunidades, que les roban la tierra a los pueblos indígenas, que los obligan a sembrarla con amapola y con marihuana, que inundan con drogas tóxicas, esclavizan a sus hijos y al final se los arrebatan envenenados por esas mismas drogas”, afirmó.

Recordó que desde el subcentro Centinela que opera en Guachochi se vigila permanentemente la región, con lo que se ha logrado un 50 por ciento menos de robos a casas y 60 por ciento menos a negocios. Además se redujo el robo de ganado y se eliminó en un 100 por ciento el robo de ganado con violencia.

“Somos un Gobierno de la verdad, de la vida, que lucha. Aunque sea muy difícil todos los días y aunque sepamos que esto muchas veces no depende de nosotros, sino de muchas otras cosas, pero luchamos y sobre todo tenemos esperanza para luchar contra esa muerte, y contra esa mentira. Hoy, mi querido Guachochi, les reiteramos que aquí estamos”, finalizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, subrayó la importancia de garantizar que las corporaciones municipales sean fuertes y atiendan como primeros respondientes de manera ágil y oportuna las necesidades de la gente.

Indicó que en un comparativo del año previo al inicio de operaciones del Subcentro Centinela, a la fecha se registra una reducción del 69 por ciento en homicidios, gracias al trabajo conjunto de la tecnología y de los elementos policiales.

El alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez, agradeció a la titular del Ejecutivo por lo entregado, pues dijo, representa la posibilidad de llegar más rápido a donde se necesita y responder con mayor eficiencia en la protección de la ciudadanía.

“Gracias por impulsar una estrategia de seguridad que ha marcado un antes y un después para Guachochi”, expresó.

Los vehículos y el equipamiento se otorgaron de manera simbólica a alcaldes y representantes de cada uno de los municipios de Batopilas, Chínipas, Guachochi, Guazapares, Morelos y Urique.

Se distribuyeron 353 uniformes completos que incluyen camisola, pantalones tácticos, botas y gorra, además de 22 cuatrimotos y ocho patrullas equipadas.

Durante el presente año se beneficia a 40 municipios con equipo adquirido con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), del ejercicio fiscal 2025, con una inversión que supera los 88 mdp.