Maru Campos destaca crecimiento en percepción de seguridad y confianza ciudadana

Durante la Mesa de Seguridad, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos destacó el crecimiento en percepción de seguridad y confianza

La gobernadora Maru Campos encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se presentaron resultados que reflejan un crecimiento positivo en la percepción de seguridad en diversos municipios de la entidad, así como un aumento en la confianza de la ciudadanía hacia las corporaciones estatales.

Durante la reunión se expuso que la Policía Estatal alcanzó un nivel de confianza ciudadana de 62.3 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, cifra superior al promedio nacional, lo que refleja una tendencia sostenida en el fortalecimiento institucional.

Además, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Parral registraron mejoras en los indicadores de percepción de seguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

A su vez, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que del 12 al 14 de junio fueron detenidas 82 personas por diversos delitos. También reportó el decomiso de más de 6 mil vapeadores en la ciudad de Chihuahua, con un valor estimado superior a 1.9 millones de pesos.

Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, presentó resultados en materia de procuración de justicia, entre ellos una sentencia condenatoria de 42 años de prisión por feminicidio de una víctima de 3 meses de edad, obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Finalmente, se anunció que en los próximos días se entregará equipamiento a corporaciones de seguridad pública como parte de la estrategia para reforzar la capacidad operativa de los cuerpos policiales y atender la incidencia delictiva.

En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González Moreno; y el comandante de la 42/a Zona Militar, David Antonio López Velasco.

También asistieron el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro Rodríguez; el fiscal federal en el estado, Victorino Porcayo Domínguez; el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia, Armando Juárez Bejarano; la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez; y la titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Zaira Carrasco Flores.