¡Volveremos a flotar! Creador de ‘It: Bienvenidos a Derry’ revela nuevos detalles de la temporada 2

Muschetti, creador de 'It: Bienvenidos a Derry', reveló nuevos detalles de la temporada 2 de la serie. (Foto: Cortesía HBO/Wb/Press)

Andy Muschietti adelantó nuevos detalles sobre la temporada 2 de It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela inspirada en la novela de Stephen King. El director confirmó que la historia cambia de época para explorar uno de los capítulos más oscuros de la historia.

Aseguró que la producción aborda temas como el racismo, la violencia y la desigualdad social, elementos que considera fundamentales para entender el horror que representa Pennywise.

En entrevista con Variety, el cineasta explicó que la nueva temporada de It: Bienvenidos a Derry mantiene el tono de terror de la serie característico de la franquicia, pero también profundiza en el contexto histórico de la década de 1930, un periodo marcado por conflictos sociales que servirán como escenario para el regreso de la temible entidad.

“No puedes retratar una época sin hablar de las cosas horribles que la definieron. Las cuestiones sociales y culturales más terribles son el corazón de nuestra historia”, declaró Muschietti.

Pennywise regresa para la temporada 2 de 'It: Welcome to Derry'. (Foto: HBOMAX Press)

El director señaló que esos elementos no solo ayudan a construir el ambiente de la serie, sino que también explican la forma en que Pennywise encuentra el escenario perfecto para sembrar el miedo entre los habitantes del pueblo de Derry.

“Pennywise se alimenta del miedo, pero también del odio, de la división y de las tensiones que ya existen dentro de la comunidad”, explicó.

Aunque el personaje es una criatura sobrenatural, Muschietti considera que el verdadero impacto de la historia surge cuando el horror fantástico se mezcla con los problemas reales que enfrenta la sociedad dentro de la serie It: Bienvenidos a Derry.

Pennywise es el villano principal en 'It: Bienvenidos a Derry'. (Foto: HBO Max).

¿En qué año se sitúa la temporada 2 de ‘Welcome To Derry’?

Andy Muschietti confirmó que la segunda temporada estará ambientada en 1935, varias décadas antes de los acontecimientos de las películas It (2017) e It: Capítulo Dos (2019). La nueva historia explora otro de los ciclos de Pennywise, quien despierta aproximadamente cada 27 años para alimentarse del miedo de sus víctimas.

“Estamos muy emocionados con 1935 porque es una historia diferente y retrata un momento muy particular en la vida de Derry”, comentó el director.

La temporada toma como inspiración la masacre de la Banda Bradley, uno de los sucesos más violentos mencionados en la novela de Stephen King. Aunque el realizador reconoció que algunos detalles cronológicos fueron ajustados para mantener la continuidad con las películas, aseguró que el acontecimiento conservará un papel importante dentro de la historia.

Además del terror sobrenatural, los nuevos episodios mostrarán el impacto de la Gran Depresión, la discriminación racial y la violencia que marcaron esa época, aspectos que, según Muschietti, ayudan a comprender mejor el ambiente que rodea a Pennywise.

'It: Bienvenidos a Derry' cuenta el origen del mal que azota al pueblo. (Foto: HBO Max).

¿Cuándo se estrenaría la temporada 2 de ‘It: bienvenidos a Derry’?

Por el momento, la segunda temporada de It: Bienvenidos a Derry se encuentra en la etapa de la escritura de los guiones, confirmó Muschietti.

HBO no ha confirmado la fecha de lanzamiento de los nuevos capítulos, pero de acuerdo con medios especializados como IMDB, podría llegar en un punto de 2027.

¿De qué trata ‘It: Bienvenidos a Derry’?

It: Bienvenidos a Derry funciona como una precuela de las películas dirigidas por Andy Muschietti y expande el universo creado por Stephen King al explorar hechos ocurridos muchos años antes de que el Club de los Perdedores enfrentara a Pennywise.

A diferencia de las cintas estrenadas en 2017 y 2019, la serie muestra distintos ciclos de terror provocados por la entidad, aprovechando que el personaje despierta aproximadamente cada 27 años para alimentarse del miedo de los habitantes de Derry.

Este formato permite que cada temporada se desarrolle en una época distinta, con nuevos personajes y acontecimientos históricos que muestran cómo el mal ha acompañado a la ciudad durante generaciones.

¿Dónde ver ‘It: Bienvenidos a Derry’?

Los capítulos de la temporada 1 de It: Welcome to Derry están disponibles en la plataforma de streaming de HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo.