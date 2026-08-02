UNAM ‘tunea’ la Red Sísmica Mexicana: ¿Por qué el norte de México tendrá más monitoreo sísmico?

El proyecto permitirá generar mapas de intensidad más precisos y brindar información clave para la atención de emergencias tras un sismo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Red Sísmica Mexicana ampliará su capacidad de monitoreo en el país con la construcción de 58 nuevas estaciones, una medida que permitirá mejorar la detección y el análisis de los sismos, especialmente en el norte del territorio nacional, donde la cobertura ha sido históricamente menor.

De acuerdo con la institución, 38 estaciones estarán a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM, mientras que 20 serán operadas por la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería.

“La expansión permitirá obtener estimaciones más precisas sobre la magnitud y la localización de los temblores, así como generar mapas de intensidad que indiquen en qué zonas el movimiento del suelo fue más fuerte y si pudo afectar viviendas o infraestructura”, explicó la Universidad Nacional en un comunicado.

Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería, explicó que las estaciones se encuentran en proceso de construcción y fueron diseñadas para atender necesidades tanto científicas como de ingeniería.

¿Por qué el norte de México tendrá más estaciones sísmicas?

La UNAM destacó que una parte importante de las nuevas estaciones se instalará en el norte de México, una región que hasta ahora ha contado con menos instrumentación para el monitoreo de la actividad sísmica.

La ampliación abarcará la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de ciudades como Tijuana.

Ramírez Guzmán señaló que existe la percepción de que en esa zona prácticamente no ocurren sismos; sin embargo, aclaró que también se registran movimientos telúricos y que una mayor cantidad de estaciones permitirá identificarlos y estudiarlos con mayor precisión.

La redistribución del monitoreo también contempla el centro y el sureste del país. Actualmente, Guerrero es la entidad con mayor número de estaciones, con 34, seguida por Oaxaca, donde se construyen dos equipos adicionales a los casi 30 ya existentes, y Michoacán.

Con la ampliación, los especialistas podrán calcular la magnitud y ubicación de los sismos con menor incertidumbre e identificar eventos que antes podían pasar desapercibidos por la falta de instrumentación.

La CDMX mantiene una de las redes más amplias del mundo

La UNAM señaló que la Ciudad de México cuenta con una de las redes de monitoreo sísmico más extensas a nivel internacional.

El Instituto de Ingeniería y el Servicio Sismológico Nacional operan alrededor de 100 estaciones en la capital, una infraestructura comparable con la de ciudades como Tokio, en Japón, y Los Ángeles, California.

El proyecto de expansión de la Red Sísmica Mexicana comenzó durante la primera década del siglo XXI y actualmente se desarrolla en su tercera etapa.

La información generada por las estaciones es compartida entre el Instituto de Ingeniería, el Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), mediante sistemas de transmisión por fibra óptica, la Red UNAM y enlaces de radio, lo que garantiza la continuidad del flujo de datos incluso si alguno de los canales falla durante un sismo.

Plataforma mostrará mapas de intensidad tras los sismos

Como parte del proyecto, la Red Sísmica Mexicana desarrolla una plataforma que permitirá a autoridades y ciudadanía consultar, pocos minutos después de un temblor, mapas con la intensidad del movimiento del suelo en distintas regiones.

La primera versión del sistema ya se encuentra disponible de manera gratuita e incluye mapas de intensidad y aceleración, donde el color rojo identifica las zonas con mayor movimiento.

La UNAM indicó que el funcionamiento de esta herramienta fue validado con observaciones de campo realizadas en Guerrero, cuyos resultados coincidieron con los daños reportados tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido el 2 de enero de este año.

Uno de los principales objetivos del monitoreo es proporcionar información útil para que la Coordinación Nacional de Protección Civil tome decisiones después de un sismo. (Cuartoscuro)

¿Qué información ofrecen los mapas de intensidad de un sismo?

La universidad explicó que uno de los principales objetivos del sistema es proporcionar información útil para que la Coordinación Nacional de Protección Civil tome decisiones después de un sismo.

Una vez que el Servicio Sismológico Nacional publica la magnitud estimada del evento, comienza la elaboración del mapa de intensidad, el cual suele estar disponible alrededor de 40 minutos después del movimiento, con el fin de apoyar las labores de atención a emergencias.

Los datos también son enviados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evaluar si alguna presa pudo resultar afectada por una sacudida importante.

El Instituto de Ingeniería informó que ya concluyó la construcción de ocho de las 20 estaciones que le corresponden en esta fase del proyecto y prevé finalizar las restantes antes de que concluya el año. La iniciativa cuenta con financiamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el acompañamiento técnico del CENAPRED.