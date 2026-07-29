Nuevo sismo de 5.8 ‘sacude’ a Japón, con epicentro en islas Amakusa, cerca de Kumamoto; van 48 réplicas

Un vehículo pasa junto a casas derrumbadas tras un terremoto en Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, el miércoles 29 de julio. (Foto: AP)

Un nuevo terremoto de magnitud 5.8 volvió a sacudir este miércoles 29 de julio la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, un día después de que un sismo de 7.1 causase la muerte de 18 personas y varios atrapados bajo los escombros que los equipos de rescate continúan buscando.

El temblor tuvo lugar a las 22:19 horas de Japón, con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la localidad de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El sismo en Japón se hizo notar con fuerza en la capital de la prefectura y alcanzó el nivel 5 de 7 conforme a la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

¿Cuántas personas murieron por el sismo de 7.1 en Japón?

Al menos 18 personas han muerto y centenares resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7.1 que golpeó el sudoeste del archipiélago este martes 28 de julio, de acuerdo a las últimas cifras del Gobierno central y las autoridades locales.

El movimiento ha provocado cientos de réplicas en la región, con 48 sismos de magnitud 3 o superior según la escala japonesa y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

Si bien las autoridades no han informado por el momento de nuevos daños por el terremoto de hoy, el sismo de ayer provocó el colapso de un centro comercial en la localidad de Kashima, operado por la cadena Aeon, donde una explosión causada posiblemente por una fuga de gas después del temblor hizo derrumbar parte del edificio.

Este colapso estructural provocó al menos tres muertos, mientras que tres personas continúan desaparecidas según la cadena.

Además, los equipos de rescate tratan de encontrar supervivientes en la fábrica papelera Nippon Paper Industries de la localidad de Yatsushiro, donde el sismo derribó una gran chimenea causando al menos cinco fallecidos, según cifras del Gobierno local.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.