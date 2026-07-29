Encuentran sin vida a Kavinsky, DJ francés detrás de ‘Nightcall’: ¿Qué se sabe de su fallecimiento?

Kavinsky ofreció un concierto de Año Nuevo en la Ciudad de México meses antes de su fallecimiento. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

El DJ francés Kavinsky, quien en Año Nuevo ofreció un concierto de electrónica en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, junto a MGMT y Arca, fue encontrado sin vida en su departamento. El artista tenía 50 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Emmanuel Macron, presidente de Francia. A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó la muerte de Vincent Belorgey, nombre real del músico.

“Kavinsky, orgullo francés para siempre”, escribió Macron en su perfil de Facebook. A las condolencias también se sumó Catherine Pégard, ministra de Cultura de Francia, quien recordó al músico por su amplia trayectoria.

“Francia pierde una de sus voces más singulares. Desde la película Drive hasta los Juegos Olímpicos de París, el mundo entero vibró con Nightcall. A la vez bailable y nostálgica, su música seguirá atravesando generaciones y fronteras", escribió en una publicación de X.

Kavinsky tocó en el Ángel de la Independencia para recibir el Año Nuevo en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Gustavo Alberto)

¿Qué se sabe sobre la muerte de Kavinsky, el DJ francés?

El diario Le Parisien informó que Kavinsky fue encontrado sin vida la noche del martes 28 de julio en su departamento. El reporte indica que un vecino llamó a los servicios de emergencia, quienes se trasladaron al lugar de los hechos.

La Fiscalía de París también compartió información con el periódico francés Le Figaro, donde explicó que, hasta este momento, las causas de la muerte de Kavinsky continúan bajo investigación.

A pesar de ello, no se han encontrado elementos extraños en el domicilio del músico: “Se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que los servicios de primera intervención no han encontrado ningún indicio sospechoso en el lugar de los hechos”, indicaron las autoridades.

Las primeras indagatorias apuntan a que Vincent Belorgey posiblemente sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), debido a que se había quejado de dolores de cabeza durante los últimos días.

Mayo Clinic explica que un ACV ocurre cuando el suministro de sangre hacia una parte del cerebro se obstruye o disminuye, lo que impide que el órgano reciba oxígeno y nutrientes.

El portal especializado en salud agrega que los principales síntomas incluyen dificultad para hablar y entender lo que otras personas dicen, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna, problemas para ver con uno o ambos ojos, dolor de cabeza y dificultades para respirar.

Hasta este momento, no se ha confirmado de forma oficial qué sucedió con el artista ni se ha emitido un comunicado al respecto. La última publicación de Kavinsky data de marzo de 2025.

¿Quién era Kavinsky, el DJ francés que murió?

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2024, donde interpretó una nueva versión de su éxito Nightcall junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

El también productor, clave en el desarrollo del género synthwave, tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el house francés.

Tras iniciarse en el mundo de la actuación, dio el salto a la música en 2005 por influencia de su amigo, el director francés Quentin Dupieux, quien le regaló una computadora que ya no usaba.

Para sus portadas e iconografía, creó el personaje de un zombi de piel azul y ojos rojos llamado Kavinsky que, según su historia de ficción, resucitó en 2006 para hacer música tras estrellar su Ferrari Testarossa en 1986.

Con información de EFE.