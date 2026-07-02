Serán amigos de nuevo: De la Espriella restablecerá relaciones de Colombia con Israel

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, habló este jueves por teléfono con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con quien acordó avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde mayo de 2024 por decisión del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Según informó la oficina del presidente electo en un comunicado, Herzog felicitó personalmente a De la Espriella por su elección y ambos abordaron “la importancia de restablecer las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia”, así como fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones.

El comunicado agregó que el futuro gobierno busca “recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.

La conversación se produjo una semana después de que De la Espriella anunciara que restauraría las relaciones con Israel tras mantener una llamada con el ministro de Exteriores de ese país, Gideon Saar, quien entonces lo felicitó por su victoria en la segunda vuelta el 21 de junio.

En esa ocasión, el hoy presidente electo aseguró que Colombia “restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes” y afirmó que el país puede contar con su gobierno como “un amigo leal y un aliado firme”.

La llegada de De la Espriella a la presidencia supondrá un giro en la política exterior colombiana hacia Israel luego de que Petro rompiera relaciones diplomáticas con ese país el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella había anticipado que, de llegar al poder, restablecería los lazos bilaterales e incluso manifestó su intención de trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén, siguiendo la decisión adoptada por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato.