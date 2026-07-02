Clima está ‘que arde’ en EU: ¿Qué ciudades podrían romper récords por la ola de calor?

Una persona usa una sombrilla para protegerse del sol durante una advertencia de calor en Central Park, en Nueva York.

La ola de calor que ya ha golpeado con dureza el medio oeste de Estados Unidos en los últimos días se ha expandido ya hasta la costa Este, por lo que unos 238 millones de personas, el 70 por ciento de la población nacional, está expuesta este jueves a temperaturas consideradas peligrosas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Según los informes, la ola de calor va a persistir durante el fin de semana festivo del 4 de julio, combinando humedad sofocante y máximas que en el caso del noreste y de los estados del Atlántico Medio podría alcanzar niveles récord.

Entre los estados bajo el mayor nivel de alerta hoy se cuentan:

Nueva York

Nueva Jersey

Massachusetts

Pensilvania

Ohio

Indiana

Michigan

Georgia

Tennessee

Carolina del Norte

Kentucky

Virginia Occidental

Virginia

Maryland

Alabama o Misisipi

En ese sentido, la ciudad de Nueva York espera este jueves temperaturas máximas de hasta 100 grados Fahrenheit (38 grados centígrados), con una sensación térmica que puede llegar a los 111 Fahrenheit (44 grados centígrados), lo que supondría su día más caluroso en más de 10 años.

Washington DC y Baltimore rozan récords de calor

A su vez, la capital, Washington DC, y la cercana Baltimore podrían quedar hoy muy cerca de sus respectivos récords absolutos en términos de calor, con máximas previstas en 106 Fahrenheit (41 grados centígrados).

Ante la amenaza de que el calor extremo se prevé un uso récord del aire acondicionado, por lo que, para garantizar la estabilidad de las redes eléctricas en el este de Estados Unidos se ha ordenado a los grandes consumidores de energía, incluyendo los centros de datos, que colaboren para evitar que haya cortes en el suministro.

Esta misma semana, el secretario de Energía, Chris Wright, instruyó a los operadores de la red para que exijan a estos grandes consumidores utilizar sus generadores de emergencia en caso de ser necesario para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico.