‘Los Diarios de la Boticaria’ lanza tráiler de su primera película: ¿De que trata y cuándo se estrena?

La producción de Los Diarios de la Boticaria confirmó que la película saldrá en diciembre de 2026.

Y siguen las aventuras de Maomao. En la página oficial de Los diarios de la Boticaria (The Apothecary Diaries en inglés) se confirmó el estreno de la primera película de este anime para finales de 2026.

La película llevará el título de Los diarios de la Boticaria: El secreto de la emperatriz fallecida y el estreno se confirmó para el 11 de diciembre de 2026 en Japón.

El filme contará una historia completamente original escrita por la autora de Los Diarios de la Boticaria, Natsu Hyuga, y tendrá cómo protagonistas a Maomao y Jinshi, esta vez fuera del palacio imperial.

El estreno de la película a finales de este año se suma al lanzamiento de la tercera temporada de Los diarios de la Boticaria (Kusuriya no Hitorigoto en japonés). Las primeras temporadas están disponibles en Crunchyroll, Netflix y HBO.

Maomao es protagonista del anime 'Los diarios de la boticaria'.

¿De qué trata la película ‘The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased’?

De acuerdo con la información oficial, la película de Los Diarios de la Boticaria: El secreto de la emperatriz fallecida, es una historia original de la autora.

La historia comienza cuando Maomao y Jinshi emprenden un viaje hacia las tierras del sur para devolver los restos de una concubina que murió en el harén imperial hace cinco años. El cuerpo de la concubina es llevado a su ciudad natal.

Su travesía los llevará a la ciudad flotante de Minami-shu, donde Maomao espera descubrir nuevas plantas medicinales y remedios. Sin embargo, la investigación de los restos de la fallecida se convierte en un complejo misterio relacionado con tesoros ocultos, piratas y secretos enterrados.

Además de la querida boticaria Maomao y Jinshi, la película contará con un personaje que podría ser clave, un niño llamado Muqing.

El tráiler oficial de la película de Los Diarios de la Boticaria fue publicado por TOHO Animation. En este, se muestra una historia con un tono de aventura, con Maomao y Jinshi juntos en una dinámica fuera del palacio imperial.

Según la producción, la película entrelazará los secretos detrás de la concubina fallecida con la búsqueda de un tesoro oculto, con lo que se mantiene el tono de misterio característico del anime.

La película The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased se estrenará en cines de Japón el próximo 11 de diciembre de 2026. Sin embargo, la producción aún no anuncia fechas de estreno para México, países de Latinoamérica ni otras naciones.

Jinshi es protagonista en 'Los Diarios de la Boticaria'. (TOHO Animation | Crunchyroll)

Los Diarios de la Boticaria, temporada 2, obtuvo varias nominaciones para los Crunchyroll Anime Awards 2026. Sin embargo, el título de Mejor Anime del Año se lo llevó la temporada final de My Hero Academia.

Aún así, la historia de Natsu Hyuga protagonizada por Maomao obtuvo el premio a Mejor Director al reconocer a Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma. También ganó en la categoría de Mejor Anime de Drama y Maomao fue considerada como la Mejor Personaje Principal de Anime. Asimismo la intérprete de voz (seiyu) Aoi Yuki, quien da voz a la boticaria, fue reconocida en la categoría de Mejor interpretación de Doblaje de Anime en Japonés.

La creación del anime Los Diarios de la Boticaria está a cargo del estudio japonés de animación OLM, que también produjo series como Odd Taxi, Komi no puede comunicarse y algunas temporadas de Pokémon y Beyblade.