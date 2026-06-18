A salvar Corneria: ¿Cuándo se estrena el remake de Star Fox 64 para la Nintendo Switch 2?

El videojuego Star Fox, en su versión remake, estará disponible en junio de 2026.

Vuelve a aventura en Corneria. Nintendo anunció el lanzamiento de Star Fox, el remake del juego original creado para la consola Nintendo 64 en los años 90.

El lanzamiento de Starfox, programado para 2026, forma parte de los videojuegos noventeros que Nintendo está trabajando para su nueva consola, la Switch 2, y se suma al reciente anuncio de una remasterización de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en el evento de Nintendo Direct de principios de junio.

¿Cuándo sale el nuevo juego de Star Fox?

La versión remasterizada de Starfox del 64 para la Nintendo Switch 2 saldrá este mes de junio, de acuerdo con los anuncios de la compañía japonesa.

Específicamente, Starfox saldrá a la venta el 25 de junio de 2026.

Desde hace años, Nintendo ha apostado por la nostalgia y ha remasterizado diversos videojuegos, entre ellos varios títulos de La Leyenda de Zelda, Metroid y Final Fantasy, para que sean compatibles con las consolas nuevas.

La versión remasterizada de Star Fox fue desarrollada por Velan Studios para la Nintendo Switch 2, con un estilo más moderno pero con la misma dinámica que el juego de 1997.

Star Fox es un juego diseñado en tercera persona, donde el personaje jugable principal es Fox McCloud. El juego se centra en las Guerras de Lylat.

En el universo de Star Fox, Lylat es un sistema solar. Las guerras de Lylat hacen referencia a un conflicto entre las fuerzas del planeta Venom, comandadas por el villano Andross, y los aliados de dicho sistema. Tanto Corneria como Venom forman parte del sistema solar de Lylat.

El juego empieza cuando Andross declara la guerra a Corneria. El escuadrón de Fox es informado al respecto.

El equipo está conformado por Fox McCloud, Slippy Toad, Peppy Hare y Falco Lombardi.

¿Cuánto cuesta StarFox para Nintendo Switch 2?

En la tienda oficial de Nintendo, la versión digital de Star Fox tiene un costo de mil 29 pesos y ya se puede reservar desde este jueves 18 de junio. Actualmente hay un demo disponible para descargar. Se trata de un juego exclusivo de la Switch 2.

El remake conserva la misma jugabilidad en tercera persona: el reto nuevamente es controlar la nave Arwing de Fox, personaje principal, y avanzar de nivel (planeta por planeta).

Los modos de juego son la ‘Campaña’, donde explorarás Corneria y los demás planetas en la Arwing en ‘modo historia’. Al igual que en el juego de 64, al fallar o ganar una misión, los planetas que visites se irán alternando. ‘Modo Reto’, donde seguirás eventos secundarios para completar cada misión; y ‘Modo Batalla’.

Esta sería la segunda ocasión en que Nintendo presenta una remasterización del Star Fox 64, siendo la primera versión lanzada en 2011 para la consola Nintendo 3DS. Sin embargo, no es el único juego de la franquicia (aunque quizá sí el más querido por las y los fans de los 90), pues también existen las versiones Star Fox Adventures, Star Fox Assault y Star Fox Zero.