¡Feliz 25 aniversario, Nintendo 64! Estos son los juegos que aún puedes conseguir para consolas actuales

La consola Nintendo 64 cumple este miércoles 25 años desde su lanzamiento en Japón, el cual se dio el 23 de junio de 1996. También es aniversario del Super Mario 64.

Por eso, te contamos sobre esta consola y sobre los juegos que aún puedes conseguir si tienes consolas nuevas (que sean del 2010 para acá).

El número ’64′ se refiere a los 64 bits de potencia gráfica que esta consola tenía.

La consola Nintendo 64 original era color negro, pero también hubo versiones en colores semitransparentes: azul, verde, naranja, morado, rojo y negro.

Además, esta fue la primera consola que tuvo juegos en formato 3D.

Algunos de los juegos que puedes conseguir para consolas de generaciones más recientes son:

1. Super Mario 64

Este Super Mario 64 fue el primer videojuego en formato 3D, con una jugabilidad que permitía explorar mundos enormes. Este clásico videojuego tuvo un remake en 2004, con su lanzamiento en la consola portátil DS.

Además, en septiembre de 2020, la compañía de videojuegos lanzó en Super Mario 3D All-Stars para la consola Switch, el cual contiene una remasterización del clásico noventero, así como versiones HD de Mario Sunshine (GameCube) y Super Mario Galaxy (Wii).

2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Este juego de aventura, lanzado en 1998, fue adaptado para jugarse en la GameCube (2001-2009) en las versiones Ocarina of Time: Master Quest y The Legend of Zelda: Collector’s Edition (que contiene cuatro juegos y un demo de la saga).

Si todavía tienes una 3DS, puedes buscar el remake de este videojuego: Esta readaptación fue lanzada en junio de 2011.

3. TLoZ: Majora’s Mask

Este otro juego de la saga de Zelda también estaba incluido en el disco de Collector’s Edition, para GameCube y compatible con Wii.

Para la consola Wii U también era compatible una versión de 2016, en formato virtual.

Mientras que una versión más del Majora’s Mask fue lanzada para la consola 3DS en febrero de 2015.

4. Banjo Kazooei, Conker’s Bad Fur Day y otros juegos de Rare

¿Tienes una consola Xbox One? Para celebrar su 30 aniversario, Rare lanzó en agosto de 2015 el Rare Replay, un disco con una recopilación de 30 videojuegos del estudio.

Entre ellos se encontraba el clásico Banjo-Kazooie y su continuación, Banjo-Tooie; Conker’s Bad Fur Day; Perfect Dark; Jet Force Gemini, entre otros.

5. Pokémon Snap

Este videojuego de Pokémon, que fue lanzado originalmente en 1999 en el cual el o la jugadora se convertía en fotógrafa, tuvo un nuevo lanzamiento para la consola Nintendo Switch en abril de 2021.

El New Pokémon Snap es una secuela de este juego noventero.

6. Star Fox 64

Este videojuego de shooter lanzado originalmente en 1997 fue también relanzado en 2011 para la consola 3DS.

La jugabilidad es parecida, pero en HD.