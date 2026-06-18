Grand Theft Auto VI ya tiene fecha de preventa: ¿Cuándo es y cuál sería su precio?

Take-Two Interactive abrirá las preventas de Grand Theft Auto VI el próximo 25 de junio, lo que dará inicio al lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos.

Las acciones de Take-Two en Wall Street suben 5.5 por ciento este jueves 19 de junio. Sin embargo, acumulan una caída de 8.2 por ciento en lo que va del año, frente a una ganancia de 9.6 por ciento del S&P 500 Index.

¿Cuándo es la fecha de salida a la venta de lanzamiento de Grand Theft Auto VI?

El inicio de las preventas sugiere que Grand Theft Auto VI no sufrirá un nuevo retraso y mantendrá su fecha de lanzamiento prevista para el 19 de noviembre. Los aficionados han especulado sobre la posibilidad de que el título tenga un precio superior a los 70 dólares.

Se espera que Grand Theft Auto VI sea uno de los videojuegos más exitosos de la historia. La entrega anterior de esta longeva saga de crimen y acción ha vendido más de 225 millones de copias.

En una entrevista reciente, el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, afirmó que se siente al mismo tiempo entusiasmado y aterrorizado por las enormes expectativas que rodean al juego.