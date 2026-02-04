¿Cuándo se estrena ‘Grand Theft Auto VI’? Revelan fecha de lanzamiento del ‘GTA 6′ y consolas disponibles

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI es el próximo 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Las expectativas alrededor de Grand Theft Auto VI (GTA VI) son un foco constante desde su anuncio oficial. Tras años de especulación y múltiples postergaciones, la editora Take-Two Interactive y su estudio Rockstar Games confirmaron la fecha oficial de lanzamiento del videojuego.

Esta ocurre luego de varios cambios de agenda que llevaron a replantear el calendario original de salida, afectado por ajustes internos de desarrollo y procesos de producción.

En la presentación de resultados financieros de Take-Two correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2026, su director ejecutivo, Strauss Zelnick, reafirmó ante inversionistas que no habrá más retrasos.

Asimismo, la compañía detalló que el equipo comenzó a preparar una campaña de marketing global que se espera arranque en verano de 2026, con el objetivo de generar expectativa hasta el día del lanzamiento.

La sexta entrega de 'GTA' lidera los juegos más esperados de 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Rockstar Games).

¿Cuándo sale el nuevo ‘GTA 6′?

Tras la presentación de Take-Two, un comunicado de Rockstar Games reveló que la sexta entrega de Grand Theft Auto, uno de los videojuegos más populares de la historia contemporánea, ya tiene fecha de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026.

Tras anunciarse inicialmente en 2023 con vista a 2025, la fecha se movió primero a mayo de 2026 y finalmente hasta noviembre de este año.

La decisión de aplazarlo tanto tiempo se explicó como parte de una estrategia para asegurar que el producto estuviera a la altura de las expectativas y estándares de calidad que consagraron a la franquicia.

¿Qué es GTA VI y de qué trata?

Grand Theft Auto 6 es la próxima entrega principal de la serie creada por Rockstar Games, uno de los nombres más reconocidos en el desarrollo de mundos abiertos y narrativas integradas con gameplay.

La historia se sitúa en la ciudad ficticia de Vice City, un entorno inspirado en Miami y el estado de Florida, e involucra a dos protagonistas: Lucia Caminos y Jason Duval, cuyos caminos se cruzan en una trama que combina crimen, asociaciones complejas y una progresión de hechos que empuja al jugador a enfrentar desafíos en la ciudad y sus alrededores.

GTA 6 estará disponible a finales de 2026. (Rockstar Games)

Lo que sabemos hasta ahora de ‘Grand Theft Auto 6′

El diseño del videojuego presenta una evolución con respecto a títulos previos de la franquicia. Entre los elementos mencionados hasta ahora se encuentran mejoras tanto en la dinámica del mundo abierto como en la interacción del jugador con el entorno.

Detalles extraoficiales apuntan a la inclusión de aspectos narrativos de corte cinematográfico y posibles integraciones con sistemas sociales más profundos que en entregas anteriores del videojuego más grande de la década de 2010.

Sin embargo, algunos de estos elementos son parcialmente inciertos, ya que Rockstar Games no publicó información completa sobre todas las mecánicas de juego.

Plataformas confirmadas y versiones futuras

De acuerdo con el anuncio oficial, GTA VI llegará primero a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026, priorizando consolas de última generación en el lanzamiento inicial.

La versión para PC aún no tiene fecha confirmada, aunque la tradición de Rockstar indica que podría llegar más adelante, como ocurrió con GTA V en su momento.

En cuanto a las ediciones físicas, estarán disponibles desde el día del lanzamiento, lo cual despeja rumores de un posible retraso de este formato frente a la versión digital.

La llegada de GTA 6 es considerada uno de los eventos más relevantes en el calendario de videojuegos de 2026 y atraerá atención tanto de jugadores como de inversores y mercados.