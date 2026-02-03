Entretenimiento

‘Kpop Demon Hunters’ cantan ‘Golden’ en VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la presentación de HUNTR/X?

Las cantantes que dan voz a las ‘KPop Demon Hunters’ tienen una interpretación en vivo donde solo van a cantar una canción en una ceremonia de premios.

Las 'KPop Demon Hunters' tienen una presentación en vivo programada, donde solo interpretan una canción: 'Golden'. (Foto: Netflix/IAGemini)
Las KPop Demon Hunters regresan a cines y a los escenarios también, pues tienen programada una presentación en vivo para cantar ‘Golden’, tema ganador de un Grammy y el más famoso del grupo HUNTR/X que se dedican a cazar demonios.

La cantante Ejae, voz de Rumi, lidera a la agrupación que consiguió que su historia se convirtiera en una de las películas más vistas de Netflix.

Y gracias a esa fama es que fueron confirmadas para interpretar el popular tema durante la entrega de los premios Bafta 2026.

'KPop Demon Hunters' hizo famosa la canción 'Golden', tema original de la película. (Foto: Netflix)

¿Cuándo es la presentación de las ‘KPop Demon Hunters’ en vivo?

La ceremonia de entrega de los premios Bafta, donde se reconoce a lo mejor del cine, están programados para el 22 de febrero de 2026.

El evento es una de las antesalas para la entrega de los Premios Oscar 2026, donde KPop Demon Hunters está nominada a Mejor Película Animada.

Es en los Bafta donde se confirmó la presentación en vivo de ‘Golden’ en algún punto de la ceremonia, por tanto, no se tiene un horario confirmado en la que veremos a las Idols Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey).

¿Dónde ver en vivo la presentación de ‘Golden’ de ‘KPop Demon Hunters’?

Los premios Bafta se transmiten en la cadena BBC, pero no la transmisión no está disponible para nuestro país.

De acuerdo con la revista Vogue, la ceremonia de premiación se podrá seguir en vivo desde México en el canal de TNT y en la plataforma de streaming HBO MAX, sin embargo, la empresa de entretenimiento no confirmó la información.

La presentación de las KPop Demon Hunters en vivo es la primera del grupo HUNTR/X fuera de Estados Unidos, donde tuvieron su debut en los escenarios como agrupación en el programa The Tonight Show con de Jimmy Fallon.

La película 'KPop Demon Hunters' se convirtió en la más vista de la historia de Netflix. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix)
'KPop Demon Hunters' se convirtió en la película más vista de la historia de Netflix. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix) (Nora Cifuentes/EFE)

¿Quiénes son los nominados a los premios Bafta 2026?

A pesar de que las cantantes que dan vida al grupo ficticio KPop Demon Hunters se presentan en vivo en la ceremonia de los Premios Bafta, la película animada de Netflix no cuenta con ninguna nominación en la edición.

La película Frankenstein de Guillermo del Toro sí está en la lucha por conseguir el Bafta en distintas categorías, pero ninguna de las principales.

El listado completo de las categorías y sus nominados es el siguiente:

MEJOR PELÍCULA

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor Sentimental
  • Sinners

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

  • Un simple accidente
  • El agente secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirât
  • La voz de Hind

MEJOR DIRECCIÓN

  • Yorgos Lanthimos – Bugonia
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Ryan Coogler – Sinners

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Si pudiera te daría una patada
  • Kate Hudson – Canción para dos
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Renate Reinsve – Valor Sentimental
  • Emma Stone – Bugonia

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

  • Robert Aramayo – I Swear
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Los Pecadores
  • Jesse Plemons – Bugonia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

  • Odessa A’zion – Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
  • Wunmi Mosaku – Los Pecadores
  • Carey Mulligan – La Balada de la isla
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra
  • Emily Watson – Hamnet

MEJOR ACTOR DE REPARTO

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Peter Mullan – I Swear
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

MEJOR GUION ADAPTADO

  • Tom Basden y Tim Key – La Balada de la isla
  • Will Tracy – Bugonia
  • Chloé Zhao y Maggie O’Farrell – Hamnet
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Harry Lighton – Pillion

MEJOR GUION ORIGINAL

  • Kirk Jones – I Swear
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme
  • Kleber Mendonça Filho – El agente secreto
  • Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Ryan Coogler – Los Pecadores

MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2 / Zootropolis 2

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

  • Kate Hawley – Frankenstein
  • Malgosia Turzanska – Hamnet
  • Miyako Bellizzi – Marty Supreme
  • Ruth E. Carter – Los Pecadores
  • Paul Tazewell – Wicked: For Good

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1. La película
  • Frankenstein
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • The Lost Bus

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

  • 28 años después
  • La Balada de la isla
  • Bridget Jones: Loca por él
  • Mátate Amor
  • H Is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

MEJOR DEBUT BRITÁNICO

  • La Ceremonia
  • La sombra de mi padre
  • Pillion
  • A Want in Her
  • Wasteman

MEJOR DOCUMENTAL

  • 2,000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootropolis 2

MEJOR CASTING

  • Lauren Evans – I Swear
  • Jennifer Venditti – Marty Supreme
  • Cassandra Kulukundis – Una batalla tras otra
  • Yngvill Kolset Haga y Avy Kaufman – Valor Sentimental
  • Francine Maisler – Los Pecadores

MEJOR FOTOGRAFÍA

  • Dan Laustsen – Frankenstein
  • Darius Khondji – Marty Supreme
  • Michael Bauman – Una batalla tras otra
  • Autumn Durald Arkapaw – Los Pecadores
  • Adolpho Veloso – Train Dreams

MEJOR MONTAJE

  • Stephen Mirrione – F1. La película
  • Kirk Baxter – A House of Dynamite
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme
  • Andy Jurgensen – Una batalla tras otra
  • Michael P. Shawver – Los Pecadores

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los Pecadores
  • Wicked: For Good

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

  • Jerskin Fendrix – Bugonia
  • Alexandre Desplat – Frankenstein
  • Max Richter – Hamnet
  • Jonny Greenwood – Una batalla tras otra
  • Ludwig Göransson – Los Pecadores

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los Pecadores

MEJOR SONIDO

  • F1. La película
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Los Pecadores
  • Warfare

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO DE ANIMACIÓN

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO

  • Magid/Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles
PelículaNetflix

