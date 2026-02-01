Cartelera de los Oscar 2026 en cines: ‘KPop Demon Hunters’ y todos los (re)estrenos en salas

'K-Pop Demon Hunters' regresa al cine, al igual que otros filmes nominados al Oscar. (Fotos: IA / Netflix).

¿Ya viste todas las películas con nominaciones a los premios Oscar 2026? Estamos en plena temporada de premios y su impacto ya alcanzó la cartelera mexicana con reestrenos como K-Pop Demon Hunters.

La 98ª edición de los premios Oscar está programada para el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y mientras tanto distintos cines lanzaron ciclos especiales dedicados a las películas que compiten por la estatuilla dorada, con títulos que regresan a la pantalla grande tras su paso por festivales, streaming o estrenos limitados.

La canción original de KPop Demon Hunters está nominada al Oscar.

¿Qué películas nominadas al Oscar están en cines mexicanos?

Bajo esquemas como la Cartelera de Oro de Cinemex o la Temporada de Premios de Cinépolis, los complejos programaron largometrajes nominados en un calendario que se extiende de finales de enero a inicios de marzo.

La cartelera contempla tanto películas que siguen en cartelera como reestrenos estratégicos, pensados para el público que busca ponerse al día antes de la entrega de premios.

Entre los títulos disponibles en salas se encuentran Avatar: Fuego y Cenizas, Hamnet, Marty Supremo, Sentimental Value (Valor sentimental), Sirat y Zootopia 2. A estos se suman reestrenos como Pecadores, Frankenstein y K-Pop Demon Hunters.

Cabe destacar que Cinépolis lanzó un Cinebono disponible en taquillas por 240 pesos, válido por cuatro boletos tradicionales o dos VIP, el cual puede adquirirse y utilizarse del 23 de enero al 18 de marzo de 2026, válido para las películas nominadas en su cartelera.

‘K-Pop Demon Hunters’, el reestreno animado rumbo al Oscar

Uno de los regresos más visibles de esta temporada es el de K-Pop Demon Hunters, la más vista de Netflix, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, que vuelve a los cines mexicanos tras su nominación a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.

La cinta compite en animación frente a Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain y ‘Zootopia 2’, mientras que su tema ‘Golden’, interpretado por el grupo ficticio HUNTR/X, busca la estatuilla en la categoría de canción original.

De acuerdo con Billboard, ‘Golden’ superó las 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, un dato que acompañó su impulso en la temporada de premios.

En México, Cinemex confirmó el reestreno en formato tradicional 2D. El precio del boleto es de 118 pesos para adultos y 106 pesos para menores de edad y personas mayores de 60 años, con un cargo adicional de 8 pesos por servicio al comprar en línea. La cadena no precisó cuántas semanas permanecerá en exhibición.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del Kpop Rumi, Mira y Zoey utilizan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural siempre presente. Juntas, deben enfrentarse a su mayor enemigo hasta la fecha: una irresistible banda rival de demonios disfrazados. (Foto: Netflix). (NETFLIX)

‘Sinners’, la película más nominada del año

El título que encabeza la conversación rumbo a los Oscar 2026 es Sinners, escrita y dirigida por Ryan Coogler, que hizo historia al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los premios, con un total de 16 candidaturas. La cinta superó así el récord compartido por All About Eve, Titanic y La La Land.

Protagonizada por Michael B. Jordan, quien interpreta a los hermanos gemelos Smoke y Stack, la historia se sitúa en el Misisipi de 1930 y sigue su regreso a la ciudad natal solo para encontrar que un mal ancestral.

Esta imagen difundida por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en primer plano desde la izquierda, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en una escena de "Sinners". (Warner Bros. Pictures via AP) (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

‘Frankenstein’, nueve nominaciones para Guillermo del Toro

La versión de Frankenstein de Guillermo del Toro acumuló nueve nominaciones, incluidas Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. Basada en la novela de Mary Shelley de 1818, la cinta también obtuvo reconocimientos en categorías técnicas como fotografía, diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y diseño de producción.

El actor Jacob Elordi, quien interpreta a la Criatura, fue nominado a Mejor Actor de Reparto, mientras que Alexandre Desplat compite por Mejor Banda Sonora Original, en su tercera colaboración con el cineasta mexicano. El filme se exhibe en complejos de Cinemex y en la Cineteca Nacional de las Artes desde el 5 de febrero.

Esta imagen difundida por Netflix muestra al director Guillermo del Toro, a la izquierda, y a Oscar Isaac en el set de "Frankenstein". (Ken Woroner/Netflix via AP) (Ken Woroner/AP)

Con información de EFE.