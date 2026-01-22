Premios Oscar 2026: ¿En qué categorías está nominado ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro?

La ceremonia de entrega de los premios Oscar 2026 se realiza el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto: Imagen generada con ChatGPT / Cuartoscuro / Unsplash)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, en la cual Frankenstein, una cinta del director mexicano Guillermo del Toro, compite en nueve categorías diferentes.

La más significativa de todas es la de Mejor Película, en donde compite con trabajos muy ambiciosos como la cinta brasileña The Secret Agent y Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet.

Con sus nueve candidaturas, la película de Netflix entró en el ranking de las cinco más nominadas por la Academia, ya que se encuentra solo por debajo de Sinners (con 16), One Battle After Another (con 13) y Sentimental Value (con 11). Pero, ¿en qué categorías apareció Guillermo del Toro?

¿Guillermo del Toro está nominado al Oscar 2026?

Tal como sucedió con La forma del agua, se esperaba que en esta ocasión el cineasta Guillermo del Toro fuera nominado a los Oscar 2026 en la categoría de Mejor Director; sin embargo, la Academia no lo seleccionó.

A pesar de ello, el también creador de El laberinto del fauno apareció encabezando dos categorías por su trabajo en Frankenstein, película protagonizada por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac.

La primera nominación para Guillermo del Toro en los Oscar 2026 es en la categoría de Mejor Guion Adaptado, en donde compite con Will Tracy (Bugonia), Chloé Zhao y Maggie O’Farrell (Hamnet), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), y Clint Bentley y Greg Kwedar (Sueños de tren).

Jacob Elordi es el actor que interpreta a la criatura en la nueva película de 'Frankenstein' (Foto: Netflix Press) (Ken Woroner/Netflix)

El director de Pinocho también está nominado a Mejor Película, categoría en la que competirá con otros nueve proyectos: Bugonia, F1, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.

Además de Guillermo del Toro, entre otros mexicanos que participaron en proyectos nominados al Oscar se encuentran el animador Cruz Contreras, quien fue parte de KPop Demon Hunters, cinta nominada en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Otra de ellas es la artista de efectos visuales Ivel Hernández Martínez, quien trabajó en la cinta más reciente del director James Cameron, Avatar: Fuego y ceniza, la cual consiguió dos nominaciones en las categorías de Efectos Visuales y Diseño de Vestuario.

¿En qué categorías está nominada ‘Frankenstein’?

Además de las categorías en las que aparece Guillermo del Toro, Frankenstein fue seleccionada para competir en siete apartados más, uno de ellos con una nominación para el actor Jacob Elordi.

El también protagonista de la serie Euphoria competirá por la estatuilla a Mejor Actor de Reparto contra Benicio del Toro (One Battle After Another), Delroy Lindo (Sinners) y Stellan Skarsgård (Sentimental Value).

Todas las nominaciones que se llevó Frankenstein, además de las de Guillermo del Toro, son las siguientes:

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi

Cinematografía: Dan Laustsen

Diseño de Vestuario: Kate Hawley

Maquillaje y Peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey

Banda Sonora: Alexandre Desplat

Sonido: Greg Chapman

Diseño de Producción: Tamara Deverell y Shane Vieau

¿Cuándo es la ceremonia de los premios Oscar 2026?

En su página oficial, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood explica que la votación por los proyectos nominados comienza el jueves 26 de febrero y finaliza el 5 de marzo.

Una vez definidas las votaciones, se realizará la ceremonia número 98 de los Oscar, en la cual se darán a conocer a los ganadores, quienes serán galardonados con una estatuilla el domingo 15 de marzo.

Jacob Elordi y Oscar Isaac protagonistas de "Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro. (Foto: EFE) (Ken Woroner/Netflix/EFE)

Como ya es tradición, la entrega de premios se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Por ahora, se conoce que Conan O’Brien será el encargado de conducir la ceremonia.