Grand Theft Auto en la vida real: el mercado negro que une EU y África

El estacionamiento de la Avenida Florida en Washington, DC, era el lugar ideal para esconder el Mercedes-Benz, el BMW y el Dodge Challenger, todos robados. Los vecinos de ese complejo de apartamentos llevaban modelos de alta gama al garaje a todas horas. ¿Por qué alguien se fijaría en un par de coches de lujo adicionales?

El negocio de los coches robados era tan fuerte en Washington en 2023 que el garaje de Florida Avenue también hacía las veces de sala de exposiciones clandestina. Compradores y vendedores se reunían para recibir los vehículos que llegaban, inspeccionaban los coches y cerraban el trato. Los automóviles que no se vendían en las horas posteriores al robo inicial se publicaban en Instagram y se mostraban con cita previa. Este negocio tenía proveedores fiables y clientes habituales. Los mensajes de texto interceptados captaban a compradores haciendo pedidos de marcas y modelos específicos. Un joven de 18 años que entregaba vehículos robados al garaje realizó seis robos de coches en una semana. Dejó a media docena de víctimas aterrorizadas y una muerte a tiros.

El bullicio en la sala de exposiciones de Florida Avenue llamó la atención del Departamento de Policía Metropolitana de DC, cuyos oficiales se infiltraron en la operación. Haciéndose pasar por intermediarios, organizaron una redada a fines del verano de 2023, y cuatro hombres fueron acusados ​​de operar una red de robo de automóviles. Esos sospechosos, actualmente encarcelados y en espera de juicio, representan una pequeña fracción del vasto submundo del robo de automóviles que llevó al robo de un millón 20 mil 729 automóviles en EU en 2023, la última cifra anual de la organización sin fines de lucro National Insurance Crime Bureau. Esto continuó un revés no deseado: el robo de automóviles había estado cayendo de manera constante desde que alcanzó su punto máximo en 1991. Luego vino la pandemia. Desde principios de 2020, los robos de autos han aumentado 30 por ciento. Las estadísticas están incompletas, pero resultados parciales indican una caída de los robos en 2024.

Según Homeland Security Investigations (HSI), que dirige un grupo de trabajo con sede en Nueva Jersey, aproximadamente el 10 por ciento de los coches robados en Estados Unidos se introducen ilegalmente en el extranjero. En ningún otro lugar el tráfico internacional de coches robados es más intenso que en el comercio que va desde el este de EU hasta los puertos de África occidental.

Contenedores Decenas de miles de contenedores salen cada día de los puertos de la Costa Este. Algunos de ellos llevan coches robados. (Ike Edeani)

Los intermediarios de coches usados ​​de África occidental saben qué modelos van a adquirir sus clientes, así que llaman a los ladrones en Estados Unidos para aumentar el inventario de modelos muy codiciados. “Dan órdenes: ‘Estoy buscando un Mercedes SL350 2024 con interiores de cuero’”, dice Noel Moloney, un detective que se jubiló en diciembre después de cuatro décadas investigando robos de coches, primero con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y luego con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). “Hacen que alguien esté sentado en una gasolinera de Filadelfia mirando a la gente. Tiene un pedido para ese coche específico, y una mujer entra, compra su café y deja el coche en marcha. O puede hacer que la sigan y unos tipos secuestren ese coche”.

En los florecientes mercados de coches usados ​​de África occidental, los vehículos más buscados son los Range Rover, las camionetas Toyota y los sedanes BMW. Un ladrón que hubiera entregado un BMW Serie 7 en el taller de Florida Avenue podría haber recibido mil 500 dólares. A medida que el coche avanzaba por la cadena de suministro (la valla, la empresa de transporte, el agente de aduanas), todos cobraban. Pero incluso después de descontar los gastos, había muchos beneficios, porque ese mismo BMW podía venderse en Accra, la capital de Ghana, por 50 mil dólares.

En ningún lugar de EU en 2023 aumentó más el robo de automóviles que en el área metropolitana de DC, donde se robaron 6 mil 809 automóviles en 2023, un aumento interanual del 64 por ciento. Entre los casos notables se incluyen el intento de robo de un vehículo utilizado para transportar a la nieta del presidente Joe Biden, Naomi Biden, en el que agentes del Servicio Secreto abrieron fuego contra asaltantes armados. Otro tiroteo en Washington involucró a alguaciles estadounidenses que trabajaban en el equipo de seguridad de la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor. Un agente del FBI fue secuestrado por un joven de 17 años. Al representante de Texas Henry Cuellar le pusieron una pistola en la cara y le quitaron el auto. Los ladrones en DC incluso llegaron a los titulares.

Interior de contenedor Una pared de mercancías oculta un coche robado en un contenedor en la terminal marítima Elizabeth de Nueva Jersey. Los ladrones sofisticados pueden meter cuatro coches en un contenedor de 40 pies. (Ike Edeani)

Los esfuerzos de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, para contrarrestar la ola de robos fueron ampliamente ridiculizados, en particular cuando ordenó a los funcionarios del distrito que regalaran dispositivos de rastreo AirTags y Tile a los propietarios de autos en vecindarios de alto riesgo. Los comentaristas en línea se burlaron de la iniciativa. Uno escribió: “¿Por qué no repartir curitas para que, en caso de que el matón que va a robarte el automóvil te dispare en la calle, no te desangres hasta morir?”.

Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley describieron la medida de la alcaldesa como arriesgada. En Nueva Jersey, un propietario utilizó un dispositivo de rastreo para encontrar su vehículo robado e intentó recuperarlo. Le dispararon.

Las pruebas que han surgido de la redada en Florida Avenue muestran una cultura criminal con mucha arrogancia y poca preocupación por mantener un perfil bajo. Los ladrones de autos robaban los teléfonos celulares de sus víctimas y luego los guardaban en casa. Escondían las licencias de conducir de sus víctimas en armarios, posaban en línea con efectivo y armas y publicaban selfies tomadas en los autos robados. Los policías a menudo observan que los ladrones se comportan como si fueran personajes de un videojuego. Mientras la policía monitoreaba las comunicaciones de un sospechoso, este se jactó de un robo reciente. En un mensaje de texto a otro delincuente, escribió GTARL. Los oficiales sabían lo que estaba celebrando: Grand Theft Auto Real Life.

En Washington, dos tercios de los detenidos por robo de vehículos en los últimos años son menores de 18 años. Son explotados por adultos que les dan dinero y los elogian mientras les aseguran que no irán a la cárcel aunque los atrapen. “Estos pandilleros están prácticamente preparando a estos jóvenes, actuando como una figura paterna”, dice Vicki Parrish, agente especial del HSI. “Vemos que los mensajes dicen: ‘Oye, tú eres mi hombre. Eres mi mejor jugador. Sal y consigue más’”.

Un niño de 12 años fue noticia durante 2023 y 2024 cuando robó un BMW, un Jaguar, un Audi, un Tesla y una camioneta de carga. En un momento dado, asaltó media docena de concesionarios de Maryland en menos de un mes. A mediados de 2024, había sido arrestado 22 veces. Una reforma judicial de Maryland de 2022 estipuló que los niños menores de 13 años no pueden ser acusados ​​de delitos contra la propiedad, por lo que la policía devolvió al niño a la custodia de sus padres.

Auto recuperado Un agente busca el número de identificación del vehículo en un coche recuperado. Los ladrones han sustraído el que se encontraba en el lugar principal. (Ike Edeani )

Lynette Munroe, una maestra de primaria en Washington, describe cómo los niños hablan de lo fácil que es robar coches. Sus alumnos se refieren a los vehículos robados como “coches gratis”.

Nada de esto se limita a Washington. Mike Schmidt, un agente del equipo especial de HSI en Nueva Jersey, describe cómo los ladrones adolescentes se amontonan en un coche durante los fines de semana festivos para “ir a comprar” vehículos para robar. “Conducen por un barrio rico, encuentran algo así como una barbacoa y ven cinco Mercedes”, dice Schmidt. “Intentan robar los cinco”.

Los ladrones se entrenan en las redes sociales. En Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, breves videos de robo de coches caseros explican cómo, por ejemplo, utilizar un desarmador y un cable USB para robar un Kia Optima o un Hyundai Elantra. Los adolescentes de todo el país convirtieron esto en un fenómeno llamado Kia Challenge: se grabaron a sí mismos robando coches, publicaron los videos y desafiaron a otros a hacer el trabajo más rápido.

Estos videos sobre cómo robar un auto después de la escuela desataron una ola de delincuencia colectiva que obligó a Hyundai Motor Co. y Kia Corp. a entregar, de forma gratuita, 340 mil bloqueos de dirección. Las empresas también actualizaron el software para activar un sistema de apagado si se intentaba piratear el cable USB.

Sin embargo, la forma más común de robar un vehículo es la más básica: encontrarlo con el motor en marcha o con las puertas desbloqueadas y las llaves a la vista. Se calcula que estos delitos de oportunidad representan el 40 por ciento de los robos de automóviles en EU. En épocas de calor o frío extremos, los propietarios suelen dejar el coche en marcha (con la calefacción o el aire acondicionado) mientras hacen una visita rápida a un taller. O el propietario deja el mando de encendido en la consola central mientras lleva una bolsa de la compra a casa. Los ladrones, esperando el momento, se meten en el coche. Si lo ven como candidato para los mercados africanos, puede que lo metan en un contenedor en un plazo de 24 a 48 horas.

“Un intermediario puede pagar entre 500 y mil dólares (por coche) y puede comprar cinco vehículos o más por semana”, dice Parrish. “Estos intermediarios trabajan con tres o cuatro exportadores al mismo tiempo”.

Los ladrones de coches no se dejan frenar por los intentos de rastrear coches robados mediante dispositivos GPS. Con una pequeña investigación en Internet, descubren dónde colocan los fabricantes las unidades en un modelo concreto y las quitan.

A los ladrones les encantan las empresas de alquiler de coches. Roban la identidad de una persona y luego alquilan un coche de lujo con esa identidad falsa. “Sacan tu dirección de la basura y solicitan una tarjeta de crédito a tu nombre. Luego van a Hertz”, dice William Walker, agente especial en funciones a cargo de las oficinas de HSI en Nueva Jersey. El ladrón alquila el coche durante un mes, tal vez utilizando un permiso de conducir falso comprado en un sitio web en China. Pueden pasar 30 días o más antes de que el titular de la tarjeta se dé cuenta del cargo no autorizado por el alquiler del coche. En ese momento, el vehículo suele estar en camino a África Occidental.

Auto exttaído de contenedor Los agentes examinan un automóvil extraído de un contenedor de carga antes de que los ladrones pudieran exportarlo. (Ike Edeani)

Y aunque los dispositivos de seguimiento personal pueden no ser seguros ni sensatos para los propietarios de automóviles, las bandas criminales los consideran eficaces. “Los delincuentes están arrojando AirTags en su automóvil. Digamos que es un tipo sospechoso en el lugar donde le cambian el aceite. Entonces ven dónde vive y le roban el automóvil. Vemos mucho eso”, dice Schmidt. Sugiere que los propietarios de automóviles descarguen aplicaciones de detección de rastreadores para ver si están siendo monitoreados por un dispositivo escondido en su vehículo. Después de recuperar automóviles robados, Schmidt ha encontrado AirTags escondidos por los ladrones en el asiento trasero, debajo de una alfombrilla y adheridos a la rueda de repuesto.

Las bandas también realizan reconocimientos en línea de los barrios ricos, a través de Google Street View. “No solo ven la casa, sino también los vehículos que están estacionados en la entrada. Y eso queda registrado con la fecha”, dice Walker. “No tienen que salir y hacer una vigilancia física. Pueden hacerlo en Internet”. Tras identificar a un objetivo, los ladrones acechan la casa y planean entrar para robar el llavero o acercarse a la casa para clonar la llave.

Los ladrones tienen varias opciones si planean exportar un vehículo robado. Pueden presentar la documentación para declarar que están transportando artículos del hogar y meter el auto en un contenedor de envío. O pueden falsificar la documentación, lo que les permite declarar el vehículo como carga. En algunos casos, van más allá y alteran la combinación de 17 caracteres de letras y números que componen el número de identificación del vehículo, o VIN. Las bandas de exportación recorren los depósitos de chatarra en busca de los restos esqueléticos de una marca y modelo codiciados. El VIN del vehículo destrozado puede luego adjuntarse a un automóvil robado de esa misma marca y modelo, que luego se exporta.

Las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley emplean detectives de bases de datos para buscar en los documentos de los envíos de carga señales de contrabandistas, pero el volumen de exportaciones de autos usados ​​es abrumador. La mayoría de esos automóviles están destinados a África, pero los ladrones también envían autos de lujo dañados a Rumania, sedanes pequeños a la República Dominicana y autos de lujo intactos a Dubai.

Sin embargo, la mayoría se dirige a África. Cuando los vehículos robados salen a la calle allí, es poco probable que las agencias gubernamentales locales, sobrecargadas, investiguen si uno de ellos es legal, ilegal o de dudosa procedencia, dice Eleanor Beevor, investigadora principal de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. Beevor realizó una investigación en 2022 sobre el tráfico de automóviles robados en Mali, Burkina Faso y Níger, países donde se produjeron golpes militares en 2021, 2022 y 2023.

Una vez en África, los coches robados pueden ser equipados con documentación falsificada. En un centro de falsificación, la ciudad fronteriza de Birnin-Konni, en Níger, las matrículas nigerianas falsas se venden por 16 dólares y los títulos de vehículos falsos cuestan 2.50 dólares. No solo se ofrecen a la venta coches robados de EU. Las autoridades canadienses estimaron que el 80 por ciento de todos los coches robados de Quebec en 2023 se exportaron a África occidental. Se roban tantos coches en Francia para el viaje a África que los ladrones se refieren en broma a ese delito como Au Revoir France.

En 2023, funcionarios ghaneses que trabajaban con agentes del FBI identificaron 95 automóviles robados de origen estadounidense que se vendían en concesionarios de autos usados ​​en Accra. Muchos de los vehículos eran modelos de alta gama, incluidos un Audi Q7, un Porsche Panamera y un Bentley Continental valorados en 210,000 dólares. También había una flota de camionetas Ford F-150 robadas, que son codiciadas por grupos militantes. Montan armamento pesado (lanzagranadas, ametralladoras, lanzacohetes) sobre la plataforma para correr de aldea en aldea, batalla en batalla, en violentos enfrentamientos para controlar una zona conocida como Sahel central, que incluye regiones de Mali, Burkina Faso y Níger.

En Accra, los automóviles robados se incorporan al mercado legal de coches usados. La creciente clase media de Ghana, la escasa fabricación local de automóviles y un sistema de transporte público congestionado que utiliza minibuses contribuyen a aumentar la demanda de vehículos usados. Incluso en ciudades estables y prósperas como Accra, la facilidad con la que circulan los automóviles robados es notoria. El periodista de investigación ghanés Philip Agbove describe que en 2023 viajaba con la policía local cuando notó que había un automóvil delante de ellos con matrícula de Quebec. Agbove se lo señaló. Los agentes no mostraron ningún interés.

Cualquier intento de infiltrarse o investigar el submundo de los coches robados en África occidental es peligroso. Los comerciantes que vendían vehículos robados emplean a vigilantes para revisar a los visitantes. Los centinelas armados que trabajan para los delincuentes en los puertos protegen sus negocios. Los intrusos curiosos corren el riesgo de ser baleados.

“Los delitos contra vehículos no se limitan a los coches robados”, afirma Valdecy Urquiza, secretaria general de Interpol. “Se trata de algo mucho más complejo, mucho más peligroso. Se trata de un crimen organizado que utiliza esos vehículos y piezas robadas como moneda de cambio para alimentar una red de actividades ilegales, desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de personas, desde el tráfico de armas hasta los actos de terrorismo”.

La marea de autos robados que salen del país solo se detiene ocasionalmente. La mayoría de las inspecciones portuarias priorizan los contenedores y los envíos que ingresan al país en lugar de los que salen. Pero dentro de un enorme almacén junto a la terminal marítima de Port Newark-Elizabeth en Nueva Jersey, la tecnología de escaneo sofisticada combinada con el trabajo detectivesco a la antigua usanza de la CBP y la policía local está haciendo una pequeña mella en el comercio al incautar entre 30 y 50 automóviles cada mes.

El viaje en los contenedores es de tres semanas, con el coche balanceándose como una lámpara pesada hasta llegar a África Occidental.

