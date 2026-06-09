Link vuelve a Hyrule: ¿Cuáles son los juegos que se anunciaron en el Nintendo Direct 2026?

Directo a la nostalgia para revivir la aventura de Link. Durante la Nintendo Direct 2026, la compañía japonesa presentó los juegos que llegarán próximamente a Nintendo Switch 2, consola que ampliará su catálogo con importantes lanzamientos a lo largo de los próximos meses.

Entre las revelaciones más destacadas apareció el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el regreso de Kingdom Hearts IV, una nueva entrega de la saga Xenoblade y el retorno de la Isla Wuhu con Nintendo Switch Sports Resort.

De igual forma, los fans del anime estarán contentos con el anuncio de videojuegos basados en exitosas franquicias como One Piece, Jujutsu Kaisen y Pokémon.

¿Cuáles son los lanzamientos más importantes del Nintendo Direct 2026?

Nintendo delineó buena parte de su estrategia para lo que resta de 2026 y para 2027, con una oferta que abarca RPG, juegos de acción, plataformas, aventuras cooperativas y títulos inspirados en franquicias de anime.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Sin duda, el anuncio que más llamó la atención durante el Nintendo Direct 2026 fue la presentación de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, una reconstrucción completa de uno de los videojuegos más importantes en la historia de Nintendo.

El proyecto llegará de manera exclusiva a Nintendo Switch 2 y marcará el regreso de la aventura que revolucionó el género de acción y exploración cuando debutó originalmente en Nintendo 64 en 1998.

La historia volverá a poner a los jugadores en el papel de Link, un joven héroe que deberá recorrer el reino de Hyrule y viajar entre distintas épocas para impedir que Ganondorf obtenga la Trifuerza y sumerja al mundo en la oscuridad. El remake está previsto para 2026, aunque la compañía todavía no ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento.

Kingdom Hearts IV

Tras varios años sin novedades importantes, Square Enix presentó un nuevo adelanto de Kingdom Hearts IV. El avance mostró a Sora en la ciudad de Quadratum y confirmó que la esperada secuela llegará a Nintendo Switch 2.

La compañía tampoco anunció una fecha de estreno, aunque sí confirmó que el lanzamiento será simultáneo en otras plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Xenoblade Genesis

Monolith Soft aprovechó la presentación para revelar Xenoblade Genesis, una nueva entrega que servirá como reinicio de la franquicia y marcará una nueva etapa para la saga RPG exclusiva de Nintendo.

El videojuego transportará a los jugadores al mundo de El Anima, un universo donde el cosmos se manifiesta a través del agua, el fuego y el viento, mientras los Soles Solex permanecen suspendidos en el cielo y gobiernan el destino de sus habitantes.

La aventura se desarrollará en un entorno de fantasía medieval que incorpora elementos tecnológicos característicos de la serie. Los protagonistas estudiarán y combatirán en la Academia Leukos, utilizarán Cristalitas de Ánima para potenciar sus habilidades y recorrerán extensos escenarios mediante monturas terrestres y dragones.

Nintendo confirmó que Xenoblade Genesis llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 en 2027 y funcionará como un nuevo comienzo para una de las franquicias más importantes del estudio japonés.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Los juegos de estrategia también tuvieron un lugar destacado en la presentación gracias a Fire Emblem: Fortune’s Weave, nueva entrega principal de la popular saga de rol táctico que llegará el próximo 17 de septiembre de manera exclusiva para Nintendo Switch 2.

El videojuego se desarrollará en el Imperio de Dagda, una poderosa región que durante 1,500 años ha permanecido bajo la influencia directa de los dioses.

La historia girará en torno a los Juegos Heroicos celebrados en la capital, Dagsion, un torneo donde guerreros de distintas procedencias compiten para obtener la victoria y conseguir que se les conceda su mayor deseo.

La aventura seguirá a cuatro protagonistas: Cai, un joven guerrero que busca rescatar a su padre cautivo; Dietrich, un espadachín errante en busca de un rival digno; Theodora, una monarca que lucha por cumplir el sueño de su pueblo; y Leda, una artista y música impulsada por la venganza.

Además de los combates tácticos característicos de la franquicia, los jugadores podrán explorar la ciudad, entrenar a sus unidades y fortalecer las relaciones entre los personajes.

Nintendo Switch Sports Resort

Otro de los anuncios que despertó la nostalgia de los jugadores fue Nintendo Switch Sports Resort, nueva entrega de la saga deportiva de Nintendo que marcará el regreso de la emblemática Isla Wuhu, escenario que se hizo popular durante la era de Wii. El videojuego llegará de manera exclusiva a Nintendo Switch 2 el próximo 22 de octubre.

La nueva entrega aprovechará las funciones de los Joy-Con 2 para ofrecer controles de movimiento más precisos en 12 disciplinas deportivas, entre ellas boxeo, tenis de mesa, tiro con arco, tenis, voleibol, bolos, baloncesto, golf, guerra de pulgares, patinaje, moto acuática, vuelo en avioneta y salto de cuerda.

Además de los juegos ya señalados, estas son algunas de las próximas entregas que llegarán a Nintendo próximamente:

Rhythm Paradise Groove

Onimusha: Way of the Sword

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Stellar Blade

Orbitals

Rayman Legends Retold

Big Walk

Ninjala 2: The Uncharted Planet

Lords of the Fallen 2

Lies of P Complete Edition

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition

Muramasa: Revenant Blades

RuneScape: Dragonwilds

Hello Kitty Party Land

Final Fantasy Resonance

Pikuniku 2

Dragon Quest Monsters: The Withered World

Metaphor: ReFantazio

Minecraft Switch 2 Edition

¿Cuáles son los juegos exclusivos que saldrán en Nintendo?

Nintendo también aprovechó la transmisión para reforzar el catálogo exclusivo de Switch 2 con varios proyectos propios. Entre ellos destaca el regreso de Star Fox, que llegará el 25 de junio con gráficos renovados, nuevos modos de juego y multijugador en línea.

La compañía japonesa también mostró más detalles de Splatoon Raiders, una aventura centrada en la exploración de las islas Espiralita, además de confirmar el lanzamiento de Rhythm Paradise Groove para el próximo 2 de julio.

De igual forma, se anunció que Pokémon Pokopia recibirá una actualización gratuita enfocada en la exploración submarina, mientras que la trilogía de Xenoblade Chronicles tendrá versiones mejoradas para Nintendo Switch 2.

¿Cuáles son los juegos de anime que saldrán en Nintendo Switch 2?

Los aficionados al anime y a los RPG japoneses también recibieron durante la presentación adelantos de las próximas novedades.

Uno de los anuncios más llamativos fue JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON, un título de acción y supervivencia, inspirado en la popular serie creada por Gege Akutami. El juego de estilo arcade permitirá competir contra otros jugadores mientras se combate a espíritus malditos.

Otro proyecto destacado fue One Piece: Grand Gourmet, una propuesta de simulación culinaria en la que los jugadores administrarán un restaurante junto a Luffy y los Sombrero de Paja.

Nintendo también confirmó Ninjala 2: The Uncharted Planet, secuela que trasladará la acción basada en chicle ninja a un mundo abierto con exploración cooperativa.

La lista de juegos con estética o inspiración japonesa se completa con Dragon Quest Monsters: The Withered World, Muramasa: Revenant Blades y Final Fantasy Resonance, este último presentado como el primer título de la franquicia desarrollado con un estilo visual HD-2D.

Con una mezcla de remakes, secuelas, nuevas propiedades intelectuales y colaboraciones con estudios de renombre, Nintendo dejó claro que Switch 2 tendrá uno de los catálogos más ambiciosos de los últimos años.