Nintendo Direct 2025: ‘Final Fantasy VII’, ‘Hyrule Warriors’ y ‘Kirby Air Riders’ llegan a Switch

¿Te perdiste el evento de Nintendo Direct 2025? No te preocupes, aquí te contamos qué videojuegos y novedades fueron presentados en el evento de este viernes 12 de septiembre.

Apenas el 4 de septiembre, el videojuego indie Hollow Knight: Silksong fue lanzado por fin, luego de siete años de desarrollo; en su primer día en tiendas virtuales, la demanda por Silksong hizo caer a Steam, la eshop de Nintendo, así como las tiendas de Xbox y Playstation.

Ahora tocó el turno de los estrenos de Nintendo, anunciados este 12 de septiembre.

La nueva versión del clásico de rol ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ llegará a la consola Nintendo Switch 2 el 22 de enero y ‘Hyrule Warriors: La era del destierro’, el 6 de noviembre, mientras que ‘Pokémon Pokopia’ se lanzará en 2026, aunque aún no hay una fecha concreta.

Estas son algunas de las novedades anunciadas este viernes por Nintendo para su consola más popular.

En una retransmisión en directo a través de sus redes, en la que también se anunció que la película ‘Super Mario Galaxy, Movie’, secuela de ‘Super Mario Bros. La Película’ (2023), se estrenará en abril de 2026, la compañía japonesa detalló todos los lanzamientos para Switch y Swith 2 de los próximos meses.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Uno de los videojuegos más esperado era el ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’, que narra los hechos de ‘Final Fantasy VII’ y que cuenta con un sistema de batalla híbrido que mezcla la acción en tiempo real con los combates basados en órdenes.

El Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a la consola Nintendo Switch 2 el 22 de enero de 2026. También estará disponible en Xbox Series X|S, Xbox y PC.

Nuevas aventuras de Zelda: Llega el Hyrule Warriors

En cuanto a ‘Hyrule Warriors: La era del destierro’, los jugadores se enfrentarán a hordas de enemigos con la ayuda de sus aliados y se emparejarán con ellos para ejecutar poderosos sincroataques. Dispondrá de artilugios zonnan y podrán jugar con otra persona en el modo cooperativo o en dos consolas distintas con una sola copia del juego.

Este videojuego de la saga de The Legend of Zelda estará disponible el 6 de noviembre de este año.

‘Hyrule Warrios: La era del destierro’ es el quinto juego de esta saga. En tanto, se espera también el lanzamiento de la película live action de The Legend of Zelda. Hace algunas semanas, Nintendo confirmó la participación de Bo Bragason como Zelda y Benjamin Evan Ainsworth como Link.

Pokopia: ¿Qué sabemos de este nuevo juego de Pokémon?

Otra de las novedades es ‘Pokémon Pokopia’, una aventura de construcción en el que los jugadores recolectarán bayas, buscarán rocas y madera, crearán mobiliario, cultivarán la tierra para cosechar verduras y construirán casas para los Pokémon.

En ‘Pokopia’, las jugadoras podrán elegir a un Ditto con aspecto humano. A partir del 12 de noviembre se podrá reservar el juego en formato digital.

Nintendo lanzará 'Pokémon Pokopia' para la consola Switch. (Nintendo Official)

Donkey Kong Bananza llega ya a Nintendo Switch

Y dese este mismo viernes se podrá descargar ‘Donkey Kong Bananza: Isla de DK + Caza de esmeraldas’, primera expansión para ‘Donkey Kong Bananza’, en la que los jugadores podrán participar en la caza de esmeraldas una vez que hayan superado la historia del juego base, del que hay disponible una versión de prueba gratuita.

Nueva entrega de ‘Resident Evil’

‘Resident Evil Requiem’, la novena entrega de la saga, llegará el 27 de febrero de 2026 a Switch 2, mismo día que ‘Resident Evil 7 biohazard’ y ‘Resident Evil Village’, séptimo y octavo episodio.

Nintendo presenta adelantos de ‘Metroid’, ‘Resident Evil’ y otros juegos

Nintendo también ha mostrado las primeras imágenes de juegos como ‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’, detalles de ‘Resident Evil Requiem’, ‘Hades II’, ‘Suika Game Planet’, ‘Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection’ o ‘Metroid Prime 4: Beyond' y ‘Kirby Air Riders’.

La compañía también anunció contenido descargable para ‘Leyendas Pokémon: Z-A’.

En tanto, informó que ‘Yoshi and the Mysterious Book’ estará disponible en primavera, al igual que ‘Tomodachi Life: Una vida de ensueño’.

Los nuevos lanzamientos de videojuegos para Nintendo, que estrenó su consola Switch 2, ocurrirán mientras en México el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una serie de “impuestos saludables”, que gravarán los precios de refrescos, tabacos y videojuegos considerados violentos.

De acuerdo con la propuesta, se cobrará un impuesto especial del 8 por ciento a los videojuegos clasificados como violentos, no aptos para menores de 18 años (clasificación C y D).

Algunos de los videojuegos que podrían verse afectados son Grand Theft Auto V, Call of Duty: Warzone y Modern Warfare II, así como Mortal Kombat 11, Fortnite, entre otros que han ganado notoriedad entre los consumidores jóvenes.