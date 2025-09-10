Anuncian Nintendo Direct 2025: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO presentación de lo nuevo para la ‘Gran N’?

La ‘Gran N’ anuncia un nuevo Nintendo Direct, en el que la comunidad gamer, amenazada por un posible impuesto a títulos violentos en México, se prepara para nada menos que 60 minutos de novedades en el mundo de los pixeles.

Con la mirada puesta en Nintendo Switch 2 y la celebración del 40 aniversario de Super Mario Bros., los fanáticos esperan anuncios que podrían marcar el rumbo de la industria en los próximos meses con miras a la próxima temporada navideña. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Qué día y a qué hora se llevará a cabo el Nintendo Direct?

Nintendo confirma que el Direct se transmite el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 7:00 AM (tiempo del centro de la Ciudad de México). Para que no pierdas ni un minuto de la presentación, te dejamos los horarios según cada país:

¿Cómo y dónde ver EN VIVO el Nintendo Direct?

Nintendo ofrece varias plataformas oficiales para seguir el Direct sin interrupciones y de forma gratuita; a través de los canales oficiales de Nintendo en YouTube y también en la aplicación Nintendo Today!:

Canal oficial de YouTube de Nintendo of America: Este canal transmite la presentación en vivo y permite activar subtítulos en inglés. Aplicación Nintendo Today: Disponible para dispositivos iOS y Android, permite seguir el evento desde cualquier lugar y recibir notificaciones de los anuncios más importantes.

¿Qué podemos esperar en el Nintendo Direct?

El Direct del 12 de septiembre promete sorpresas y anuncios relevantes, especialmente pensando que es justamente un poco antes de que se conmemore el lanzamiento del clásico Super Mario Bros. (13 de septiembre de 1985).

Ante este panorama, esto es lo que podremos ver en el evento, que tendrá una duración de 60 minutos, prácticamente el doble de lo que suelen durar estos eventos:

Nuevos juegos para Nintendo Switch 2 : Nintendo aprovecha este Direct para mostrar títulos inéditos, aprovechando la potencia de su nueva consola. Los fans esperan ver nuevos títulos de sagas como The Legend of Zelda . Algunos fanáticos esperan incluso nuevas IPs que amplíen el catálogo de la Switch 2. Además, hacen falta detalles de títulos confirmados como Metroid Prime 4, Kirby Air Raiders, Pokémon Legends ZA o Splatoon Raiders .

: Nintendo aprovecha este Direct para mostrar títulos inéditos, aprovechando la potencia de su nueva consola. Los fans esperan ver nuevos títulos de sagas como . Algunos fanáticos esperan incluso nuevas IPs que amplíen el catálogo de la Switch 2. Además, hacen falta detalles de títulos confirmados como o . Celebración del 40 aniversario de Super Mario Bros : La fecha coincide con el aniversario del fontanero más famoso del mundo. Nintendo podría presentar un nuevo juego de Mario, remasterizaciones de clásicos o contenido exclusivo relacionado con la película de Super Mario, por lo que las sorpresas no se harán esperar.

: La fecha coincide con el aniversario del fontanero más famoso del mundo. Nintendo podría presentar un nuevo juego de Mario, remasterizaciones de clásicos o contenido exclusivo relacionado con la película de Super Mario, por lo que las sorpresas no se harán esperar. Colaboraciones con desarrolladoras externas : Capcom, Square Enix, Bandai Namco y otras compañías podrían mostrar avances de títulos como Resident Evil 7 , Final Fantasy VII Remake o nuevos proyectos inéditos para Nintendo Switch 2, pues ha quedado claro que nadie se quedar fuera de la nueva consola híbrida.

: Capcom, Square Enix, Bandai Namco y otras compañías podrían mostrar avances de títulos como , o nuevos proyectos inéditos para Nintendo Switch 2, pues ha quedado claro que nadie se quedar fuera de la nueva consola híbrida. Actualizaciones de títulos existentes: Además de nuevos lanzamientos, Nintendo suele anunciar DLCs, expansiones o mejoras gráficas para juegos que ya están disponibles, lo que mantiene a la comunidad activa y comprometida.

El Nintendo Direct combina anuncios grandes y pequeños, trailers exclusivos y momentos inesperados, generando un impacto inmediato en redes sociales y plataformas de streaming con creadores de contenido.