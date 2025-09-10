Gira ’90’s Pop Tour El Antro’: Grupos, fechas, venta de boletos y todo lo que debes saber

'90's Pop Tour: El Antro' es el nuevo show de esta exitosa gira, ambientada en un auténtico centro nocturno noventero.

Hace pocos días se lanzó la renovación del exitoso 90’s Pop Tour, ahora bajo el nombre El Antro, un espectáculo musical que mezcla nostalgia y tecnología. El emblemático Auditorio Nacional acoge esta experiencia, con un elenco de artistas legendarios y una propuesta visual audaz.

Este nuevo formato abandona el estilo tradicional del tour y lo reemplaza por una atmósfera que remite a los antros de los años 90, pero con una puesta en escena inmersiva.

La experiencia reúne a 28 artistas y dos DJ que interpretarán éxitos del pop de los 90 adaptados a esta nueva propuesta. La promesa: casi tres horas sin precedentes de energía y emotividad, con producción de nivel internacional.

¿Qué es El Antro del ’90’s Pop Tour’?

90’s Pop Tour: El Antro no es una vuelta de tuerca cualquiera: redefine la experiencia de concierto mediante una puesta en escena sensorial y digital, donde el recinto se convierte en un auténtico antro noventero con las características luces neón, música con sintentizadores y más.

El show de los 90's Pop Tour en su edición 'Antro' conservará varios elementos de estos sitios nocturnos. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Incorpora efectos visuales tridimensionales y convierte las primeras filas en una pista de baile dinámica, evocando la vida nocturna de los años 90 con estética retro y alta tecnología.

Cuenta con efectos visuales en 3D, una pista de baile central y 16 bailarines, todo en un marco modernizado que conserva la esencia noventera de los cantantes más populares de aquella época y que forman parte del 90’s Pop Tour.

¿Qué artistas participan en El Antro?

El elenco incluye figuras icónicas del género pop en los 90, que se mezclan con el divertido ambiente de los antros de aquella época, como:

Todos juntos encarnan el legado del pop noventero en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, que tendrá tres noches inolvidables en la CDMX con ‘El Antro’.

Detalles clave para fans y compradores: ¿Cuándo y dónde será el espectáculo?

Las funciones tendrán lugar el 24, 25 y 26 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgol. Sus puertas se abren a las 21:00 horas, en una ocasión que promete ser vibrante y memorable.

Estrellas noventeras, producción visual, pista de baile viva y ambiente retro-lo-fi con tecnología moderna lo convierte en una de las propuestas más atractivas del entretenimiento en Ciudad de México para octubre de 2025.

Precios: ¿Dónde conseguir boletos y por cuánto?

Los boletos ya están disponibles en Superboletos para todas las fechas mencionadas, incluyendo también un concierto programado el 20 de febrero en la Arena Monterrey.

Su rango de costo va de 660 a 5 mil 760 pesos el más caro, dependiendo de la zona en la que quieras adquirirlo. Los precios oficiales para el 90’s Pop Tour: El Antro son:

Preferente B – 5,760 pesos

– 5,760 pesos Preferente C – 5,400 pesos

– 5,400 pesos Preferente D – 4,440 pesos

– 4,440 pesos Luneta A Cap. Diferentes – 4,080 pesos

– 4,080 pesos Luneta A – 4,080 pesos

– 4,080 pesos Luneta B – 3,600 pesos

– 3,600 pesos Balcón A – 3,360 pesos

– 3,360 pesos Balcón A vista limitada – 3,360 pesos

– 3,360 pesos Luneta C – 3,120 pesos

– 3,120 pesos Balcón B – 3,120 pesos

– 3,120 pesos Balcón C – 2,640 pesos

– 2,640 pesos Piso 1 A SDR – 2,160 pesos

– 2,160 pesos Piso 1 A vista limitada – 2,160 pesos

– 2,160 pesos Piso 1 A – 2,160 pesos

– 2,160 pesos Piso 1 B – 1,800 pesos

– 1,800 pesos Piso 1 C – 1,560 pesos

– 1,560 pesos Piso 1 D – 1,200 pesos

– 1,200 pesos Piso 1 D vista limitada – 1,200 pesos

– 1,200 pesos Piso 2 A vista limitada – 1,140 pesos

– 1,140 pesos Piso 2 A – 1,140 pesos

– 1,140 pesos Piso 2 B – 900 pesos

– 900 pesos Piso 2 C – 780 pesos

– 780 pesos Piso 2 C vista limitada – 780 pesos

– 780 pesos Piso 2 D – 660 pesos

– 660 pesos Piso 2 D vista limitada – 660 pesos

Estos precios incluyen cargo por servicio (como el de Ticketmaster), pero también se pueden adquirir en las taquillas del inmueble.